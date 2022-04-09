AMLO відплив до Маріанських островів, щоб спостерігати за проектом «Водяні стіни»

Амло взуто з його наступники частина його подорож до острів Маріас

Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) поділився відео у своєму акаунті в Twitter, яке показує, як він знаходиться на кораблі, який плив з порту Сан-Блас (Наяріт) , який прямував до островів Маріас. Зазначимо, президент нагадав на своїй ранковій конференції 8 квітня, що це місце, яке раніше було в'язницею, незабаром стане місцем відпочинку.

У його публікації йдеться: «Ми пливемо з Сан-Бласа на острови Маріас, які вже не є в'язницею. Зараз узбережжя Сіналоа, Наяріт і Халіско є частиною регіону для туризму, культурного та екологічного розвитку».

Лопес Обрадор поїхав о 3:00 вдень, і з самого початку пояснив, що корабель, на якому він поїде, буде першим судном, побудованим Секретаріатом Військово-морського флоту, яке має пропускну здатність 170 пасажирів. Він також сказав, що він буде використовуватися як пором після закінчення федерального проекту.

Він також сказав, що для того, щоб туристи ночували на місці, буде встановлено близько 120 і 150 будинків. З іншого боку, вранці головний виконавчий директор зазначив, що те, що колись було в'язницею в державі, тепер перетворюється на місце, де люди можуть приємно провести час.

Проект має назву «Стіни води» і є новим місцем екотуризму, яке допоможе соціальному, культурному та економічному розвитку регіону. AMLO вважає це одним з найважливіших планів свого уряду, кажучи: «Вже ця історична та жахлива в'язниця стала центром відпочинку екотуризму, вона готується до цієї мети, і це рай, що раніше було пеклом, стає раєм».

Він також уточнив, що з'являться ще два катери, які вирушатимуть з Мазатлана на острови. Слід зазначити, що на конференції 21 березня 2022 року, яка відбулася в міжнародному аеропорту імені Феліпе Анджелеса (АІФА), він розповів про «Стіни води» і пояснив, що вона буде відкрита 8 квітня.

Так само він відповідав за те, що він повідомив, що оскільки це екологічний проект, присутність відвідувачів буде дуже обережною, насправді він підкреслив, що «місця будуть запропоновані заздалегідь, оскільки не буде дозволено багато туризму, щоб не впливати на острів, це буде дбати того, це проект екотуризму».

В рамках проекту передбачається відкриття острова Марії Мадре для природоохоронного туризму. З цієї причини одним із завдань Міністерства туризму є створення різних заходів та досвіду, які забезпечать, щоб кожен, хто прибув, мав можливість познайомитися, насолодитися місцем та сприяти усвідомленню збереження флори та фауни.

Президент наголосив на важливості продовження догляду та розвитку району, оскільки цей архіпелаг був оголошений природною заповідною територією (ANP) з характером біосферного заповідника, а в 2005 році ЮНЕСКО визнала місце об'єктом Всесвітньої спадщини.

Було навіть сказано, що ANP і Національна комісія з природоохоронних територій підтримуються для підтримки екологічної рівноваги і продовжують сприяти відновленню та захисту сайту.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: