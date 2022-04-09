Альваро Моралес побіг проти Пумаса та Алана Мозо: «У них немає рівня першого дивізіону»

5 квітня Пумас здивував гучною перемогою над Крузом Азулом у півфіналі Ліги чемпіонів Конкакаф , де вони виграли 2:1 в Сьюдад-Університаріі і навіть залишили сектор уболівальників нещасним, оскільки рахунок міг бути вищим, ніж показано на полі.

Незважаючи на тріумф, він взагалі не переконував, що Альваро Моралес, аналітик ESPN , який балотувався проти команди varsity і навіть наважився назвати їх командою, негідною бути на вищому трасі, тому що він виправдав свою перемогу помилкам машини .

«Вони дуже добре грали в перші хвилини (Пумас), а тому, що Круз Азул дозволив їм. Це не була чеснота Пумаса, це був дефект цементної машини, яка при натисканні і коли Рейносо вніс правильні зміни, він ще раз довів, що Пумас не має рівня Першого дивізіону мексиканського футболу».

Вінтакож вискочив у Алана Мозо

Alan Mozo tuvo un partido destacado en la semifinal de la Concachampions (Foto: Instagram/@alan_mozo)

«Настільки, що мені сказали, що Алан Мозо повинен бути у складі збірної... Коли команда зосереджується, центрами та центрами, якийсь постріл може потрапити в ворота, особливо коли захисник, як Пабло Агілар, прослизає. Але куди впав гол Круза Азула? Так, Алан Мозо. Нехвилюйтеся, що мета, яку ви дозволили Машині, так, ви роги, ви пуміти, це означає вашу могилу. Вонине збираються кваліфікуватися», - сказав коментатор.

Ця критика була розпочата перед матчем між Пумас проти Пуебла, де студенти університету прийшли ззаду і врятували нічию 2-2 на стадіоні Cuauhtémoc; однак гра була відзначена новою помилкою правші вінгера команди ауріазул, оскільки це полегшило другий рахунок з Пуебла.





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