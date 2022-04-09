Акапулько вітає відвідувачів на Великдень спеціальними операціями

ACAPULCO, GUERRERO, 17ABRIL2019.- Un soldado realiza un recorrido en la playa Tamarindos como parte del operativo de seguridad a turistas por las vacaciones de Semana Santa. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO.COM

Знагоди найкращого прийому відвідувачів на ВеликденьгубернаторЕвелін Сальгадо Пінедадав прапор запуску операційної безпеки цієї п'ятниці курортного сезону для туристичних напрямків Герреро . Муніципальний президент Абеліна Лопес Родрігес забезпечила повний будинок для порту під час свят. На основних дорогах держави були розгорнуті елементи Армії і Військово-Морського Флоту , а також антиблокадна поліція.

Сальгадо Пінеда прокоментував еспланада Міжнародного центру Акапулько: «Сьогодні, коли ми розпочинаємо цю операцію разом з установами безпеки трьох рівнів уряду, всі ми перебуваємо в абсолютній координації, всього цього буде майже дві тисячі елементів установи, які будуть розгорнуті на території, щоб підтримати всіх наших відвідувачів і, звичайно, учасників, в цей святковий сезон я запевняю вас, що це буде історично після всього цього часу пандемії».

A pesar de estar en semáforo verde, las autoridades piden seguir teniendo cuidado para evitar contagios. (Foto: Cuartoscuro) Carlos Alberto Carbajal | Carlos Alberto Carbajal

Він також заявив, що очікується прибуття понад 400 тисяч відвідувачів і середня завантаженість готелю становить понад 50 відсотків, досягнувши 80 відсотків у дні найбільшого трафіку.

Ла Семар, Седена, Національна гвардія, Генеральний прокурор держави, Секретаріат громадської безпеки в Акапулько, Державний та муніципальний цивільний захист, CAPTA, Червоний Хрест, Пляжний промоутер, Ámbar Cross, Муніципальне здоров'я, Анджелес Вердес, Капітанство Пуерто, Profeco, Capufe - деякі з установ які відповідатимуть за безпеку держави Герреро.

Заступник секретаря громадської безпеки Герреро Ірвінг де Хесус Гонсалес Санчес повідомив, що операція складатиметься з 600 агентів у 96 патрульних, 28 мотоциклетних патрулів, трьох квадроциклів та броньованого автомобіля , який буде використовуватися в основному в Акапулько.

Esta es la primera vez después de dos años de cuarentena en la que se espera una buena temporada vacacional en el estado. (Foto: Cuartoscuro) Diego Simón Sánchez | Diego Simón Sánchez

Командир Восьмого Військово-морського регіону Хуліо Сезар Песчіна Авіла додав, що Секретаріат ВМФ забезпечить 258 моряків, один поверхневий і п'ять другорядних наземних транспортних засобів, один вертоліт і шість наземних транспортних засобів.

Зі свого боку Лопес Родрігес висловив: «Тим, хто відвідує нас, дякую за вашу прихильність та довіру, це зміцнює нас рухатися вперед, їх спокій та відпочинок - це велика прихильність для нас, ми наполегливо працюємо, щоб гарантувати їм безпеку та найкращі умови, я дякую людям Акапулько від щирого серця за їхню довіру і що ми продовжуємо ходити».

«Ми твердо прагнемо забезпечити безпеку всіх наших відвідувачів, зменшуючи частоту громадського порядку та створюючи найкраще середовище для всіх тих, хто, як завжди, вважає за краще відвідувати Герреро », - сказав губернатор Сальгадо Пінеда.

El funcionario municipal afirmó que se iban a seguir realizando operativos como el efectuado en la Zona Dorada. Foto: Cuartoscuro Diego Simón Sánchez | Diego Simón Sánchez

На Autopista del Solбула розгорнута операція з безпеки та протиблокади; о 14:00 годин група студентів з державних державних нормальних шкілбула інкапсульована приблизно 100 державною поліцією заворушень в Парадор-дель-Маркесі в Чілпансінго, щоб запобігти їх блокуванню шосе.

Під час протесту рух автомобілів скоротилося до однієї смуги руху і викликало лінію тих, хто намагається в'їхати в порт в перший день відпустки.

Приблизно через годину на стенді біля входу в Акапулько La Venta група людей намагалася перекрити доступ; вони були родичами пацієнтів, які вимагали постачання ліків в муніципальні лікарні. Однак протест не відбувся, оскільки їх відкликала антиблокадна поліція.

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