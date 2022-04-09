80-річного дідуся вбили за крадіжку його з ферми в регіоні Кататумбо (Норте де Сантандер)

Страшний акт насильства стався в регіоні Кататумбо (Норте-де-Сантандер), де 80-річний дідусь був убитий стрижневими побиттям злочинців, які продовжували грабувати ферму, де старший дорослий був у сільській місцевості муніципалітету Конвенсіон.

Інформація була оприлюднена у звіті радіостанції Blu, де вони вказали, що вбивці приїхали з Венесуели, які побили жертву до серйозної травми голови , яка призвела до його смерті.

Старшогодорослого супроводжував працівник, якому вдалося втекти з місця події і повідомити, що сталося з поліцією. Чоловіктакож був поранений злочинцями і лікувався в лікарні муніципалітету.

Звідти вони повідомили по радіо, що вижив повідомив, що вбивці шукали продукт, вироблений продажем панелі, діяльністю, якою вони займалися на цій фермі.

Слід пам'ятати, що регіон Кататумбо є одним з найбільш конфліктних у Колумбії, де там криміналізуються незаконні збройні формування, такі як Ельн, дисиденти вимерлого партизанського FARC та клану Перської затоки.

Саме ці групи оскаржують маршрути торгівлі наркотиками через Венесуелу, і через нечисленні можливості, які має населення, вони виявили незаконні врожаї їх засобів до існування. Однак влада Колумбії переслідували цю практику, тому на початку цього тижня селяни протестували.

Асоціація Кампесіно Кататумбо (Асункат), яка взяла прес-секретаря цього питання, стверджує, що національний уряд не виконав того, що було домовлено в Заключній мирній угоді.

«Ми знаємо про труднощі, які залишила блокада на дорогах, що може погіршити економічний прогноз в регіоні, але це єдина альтернатива, яку слід досягти, враховуючи повну відмову від держави», - сказав RCN Mundo Алейдер Контрерар, лідер Асунсіата.

Основна проблема була б пов'язана з заміною контрабандних культур. Він вказує на те, що вони отримали не рішення від національного уряду, а також від місцевої влади.

У Асункаті підкреслюють, що найбільше постраждали селяни, тому що їх просять знищити посіви коки, але їм не було показано справедливого вирішення проблеми наркотиків в Кататумбо за кордоном. Кажуть, що громади не вірять оголошенням національного уряду, оскільки їх попросили замінити незаконні посіви посадкою пальми, какао та зміцнення худоби, але це було застійно.

«Реалізація мирного процесу пройшла дуже повільно. Губернатор не виконав, очікується реактивація діалогового столу з регіональним президентом, поки страйк все ще діє, відповідальність лежить на Національному уряді, який не відповідав на потреби селянських громад», - ратифікував Контрерас.

Таким чином, члени Асункат зустрінуться в секторі Кампо Сейс, у сільській місцевості Тібу (Норте де Сантандер), щоб скласти план та визначити, як вони здійснюватимуть відповідну мобілізацію в різних муніципалітетах, що складають Кататумбо.

Слід зазначити, що минулого року, у відповідь на оголошення національного уряду про реактивацію викорінення посівів коки в декількох муніципалітетах району Кататумбо, фермери також провели демонстрації.

Уряд здійснив обприскування незаконних культур гліфосатом або вручну, використовуючи силу, але це не було ефективним. При використанні хімічної речовини слід зазначити, що це вже неможливо, оскільки Конституційний суд скасував постанову, яка схвалює використання гліфосату для викорінення незаконних культур у Колумбії. Вищий суд зобов'язав національний уряд провести попередню консультацію з громадами, постраждалими від гербіциду.





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