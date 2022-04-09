«365 днів: той день»: приходить продовження фільму, який був люті в 2020 році

«365 днів: той день», продовження фільму № 4 серед найбільш розшукованих у Google у 2020 році, виходить 27 квітня. (Netflix)

Фільм 365 днів вийшов на Netflix у 2020 році і дав шокуючі цифри. Він увійшов до щоденного Топ-10 у більш ніж 90 країнах і зайняв Google як четвертий за кількістю шукуваних фільмів у світі протягом року.

З цими цифрами було майже неможливо не бути другої частини, і саме так настає 365 днів: того дня. Лора(Анна-Марія Сєлуцька) та Массімо (Мікеле Морроне) були головними героями цього фільму, в якому сексуальні сцени рясніли посеред гангстерського бою. У продовженні ми знову побачимо цю пару, але відносини між ними не будуть райдужні.

Ревнощі та зрада будуть інтегровані в цей зв'язок, і до цього буде додана складність, яку Массімо представляє своїй родині. Поява Начо (Simone Susinna), таємничої людини, в житті Лори породить новий конфлікт.

БланкаЛіпінська, автор романів, на яких базуються обидва фільми, розповіла Variety цю нову історію і роль зіграє Лаура: «Це, без сумніву, історія про жінку. Про те, як ми можемо бути наївними, сліпими; про те, як ми любимо; про те, як ми вчимося на своїх помилках і маємо можливість їх виправити».

365днів: того дня його режисерували Барбара Бяловонс та Томаш Мандес, тоді як сценарій був залишений Мойці Тірс, Бланці Ліпінській та Мандесу . Такожповертаються до історії Ольга (Магдалена Лампарська), найкраща подруга Лори і її найвірніша довірена особа, і Доменіко (Отар Саралідзе), лейтенант Массімо.

За словами Сіеклуки, 365 днів: цей день «пропонує новий погляд на характер Лори, яка подорослішала» і «йде набагато глибше, щоб розповісти нам більше про стосунки між закоханими». У продовженні він додав: «вона сильніша». Можливо, цей коментар випливає з пам'яті про реакції на перший фільм, звинувачений у сприянні культурі зґвалтування через його сцени сексуального насильства. Хоча Netflix попросили видалити його зі свого каталогу, платформа залишила його стверджуючи, що це не ексклюзивна продукція, а придбана художня література і що вона має попередження про вміст на початку.

Але здається, що це продовження буде не єдиним. За словами автора, ми могли б мати більше глав щодо майбутнього Лори та Массімо. «Я створив історію, яка зараз відома у всьому світі. Я пишаюся акторами за відданість проекту і пишаюся командою, яка наполегливо працювала над фільмом. Одне, що я можу вам обіцяти, це те, що це ще не закінчилося!» , оголосив він.

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