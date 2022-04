Хто такий Гуссі Лау, хлопець Анжели Агілар

Нещодавно просочилися деякі фотографії, на яких Анджела Агілар цілувалася зі своїм хлопцем Гуссі Лау , ці образи спровокували всілякі реакції, оскільки багато шанувальників співачки були Вражені 15-річною різницею між ними, і крім того, вони почали досліджувати приватне життя композитора.

ГуссіЛау народився в Мокорито, Сіналоа, 6 червня 1988 року,його справжнє ім'я -Луїс Авраам Буельна Веа, або, принаймні, так він зареєстрований на Spotify; на цій платформі 33-річний художник склав плейлист, де він зібрав усі свої композиції регіональним мексиканцем.

КрістіанНодаль, Куітла Вега,Калібр 50, Лос-Плебес-дель-Ранчо Аріель Камачо,Групо ФірметаЛа-Аррольядора Банда Ель Лімон- лише деякі з художників, для яких написав Гуссі, алейого репертуар також включає сім'ю Агілар.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

З моменту просочення зображень деякі версії говорили, що Пепе Агілар, батько молодої жінки, був би дуже розлючений на Gussy, оскільки вони працювали професійно разом. Слід зазначити, що до сих пір відомий співак не позиціонував себе в цьому плані публічно.

Пісні у виконанні Ангели Агілар, які складала її нинішня пара, є Там, де вони бачать мене та Se adsigizado , цілком ймовірно, що вони зустрілися під час укладання угод або підписання контрактів з цих питань регіонального мексиканця.

З іншого боку, Нехай вони кажуть, що вони говорять , і La quiero igualita - це пісні, складені Gussy Lau, які Пепе та Леонардо Агілар співаливідповідно. Плейлист Spotify містить понад 90 пісень як частину своєї кар'єри.

Gussy también ha compuesto temas para Pepe y Leonardo Aguilar (EFE)

В даний час профіль Instagram хлопця Ангели Агілар є приватним, оскільки, безумовно, уродженець Сіналоа отримав багато небажаної уваги від сотень людей, однак видно, що у нього в цій соціальній мережі понад 60 000 підписників - включаючи саму Анжелу Агілар -.

У 2019 році 33-річний композитор виграв латинську Греммі в категорії «Краща мексиканська регіональна пісня». Пісня, з якою він виграв цю нагороду Латинською академією звукозаписних мистецтв і наук, була Крістіана Нodal's No Count on You Bad .

Через два роки Gussy виграв ту ж нагороду за пісню Here Below, також зігрануКрістіан Нодаль, слід зазначити,що на обох піснях композитор співпрацював з Едгаром Баррерою.

Gussy fue quien confirmó el romance (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

Хоча Луїс Авраам обрав Гуссі Лау, щоб дати про себе знати у світі мистецтва, він також підписав деякі пісні, використовуючи Рене Гумберто Лау. Кількатижнів тому Анжела Агілар виявила, що таємничий шматок дав їй аранжування з 1500 троянд і відправив їх до свого готелю.

Коли молоду співачку допитали про ім'я жениха, вона навідріз відмовилася ділитися своєю особистістю: «Я нічого не можу сказати, абсолютно нічого, вони мене вбивають». Він дозволив побачити, що він вважав за краще зберігати свої стосунки з Gussy приватними, хоча в тому місяці ніхто не знав, що це стосується нього.

Конфіденційність Ангели Агілар була б порушена витоком фотографій, оскільки вона нещодавно сказала, що не має наміру оприлюднити свою романтику, але перед тиском, Gussyбув тим, хто підтвердив існування романтики.

«Щось дуже просте, що виходить з контексту, насправді. Картина Анжели і мене циркулює. Гаразд, ми разом, і щоб не розповідати вам історію занадто довго, ми виходимо з середини лютого, тому що через пару тижнів, тоді це не було проблемою, все оброблялося приватно», - заявив він.

