Коли будуть відомі результати Консультації з відкликання мандата

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Після дня участі громадян, який буде запланований з 8:00 до 18:00 10 квітня та після підрахунку голосів, результати навчань будуть опубліковані у неділю ввечері з метою забезпечення абсолютної впевненості та прозорості.

Відкликання мандата має на меті визначити, чи залишається нинішній президент Андрес Мануель Лопес Обрадор при владі до кінця свого шестирічного терміну. Якповідомляє офіційний сайт Національного виборчого інституту (INE) ,це інструмент участі прохання громадян визначити достроковий висновок у виконанні особи, яка займає Президентство Республіки, на підставі втрати довіри.

На сторінці Twitter INE, орган, відповідальний за цю вправу, опублікував аудіовізуальний матеріал, який вказав, що починаючи з 8 вечора (центральний час) у неділю, 10 квітня, він зробить громадянам Розрахунки відкликання мандата, які будуть здійснюватися в режимі реального часу.

Вправа відкликання мандату

Остаточний результат буде оголошений у понеділок, 11 квітня, про що повідомив президент Національного виборчого інституту (INE) Лоренцо Кордова на прес-конференції від INE»

«10 квітня буде система швидкого підрахунку із вибіркою 1800 клітин, яка дозволить нам мати достовірну оцінку участі та результату консультації того ж вечора».

Для того, щоб громадяни скористалися своїм правом голосу в одному з 57 тисяч 516 ящиків, розташованих біля їхбудинку, необхідно ввести наступне посилання, щоб дізнатися, який ящик присвоюється кожній людині: https://ubicatucasilla.ine.mx

Після того, як місце розташоване, необхідно взяти участь у дійсному обліковому записі виборців (INE). Уповноваженийперсонал буде присутній на місці, щоб перевірити, чи все зроблено законно і буде нести відповідальність за надання кожній особі бюлетеня з наступним написом:

«Чи згодні ви, що Андрес Мануель Лопес Обрадор, президент Сполучених Мексиканських Штатів, повинен скасувати свій мандат через втрату довіри або залишатися в президентстві Республіки, поки його термін не закінчиться?»

Після того, як виборець отримає своє голосування, громадяни зможуть відповісти, погоджуються вони чи ні, вибравши з попкорном варіант, який вони розглядають. Ніколи не слід забувати, що голосування вільне і таємне, тому ніхто не повинен робити ніяких дій, за допомогою яких вони дізнаються про свою позицію.

INE

Важливо також зазначити, що жоден державний службовець не може керувати або втручатися у волю громадян «державним службовцям заборонено робити будь-яке посилання, яке могло б означати пропаганду Мандату або в будь-якому сенсі керувати волевиявлення громадян у цій вправі», - прокоментувала Кордова.

Лоренцо Кордова запропонувала населенню взяти участь у цій демократичній навчанні через офіційний веб-сайт INE та шляхом розповсюдження повідомлень у соціальних мережах.

«Ми надрукуємо близько 92 мільйонів бюлетенів, і кожен громадянин буде чекати на нього бюлетеня; ми навіть збираємося встановити, на відміну від популярної консультації, близько300 спеціальних опитувань, по одному в кожному окрузі, щоб виборці в дорозі, які не перебувають у їхньому розділі, могли голосувати якщо вони побажають», - погодив директор INE.

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