Яка історія за образом Максиміліана Габсбурзького, яку AMLO показав вранці

Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) представив на своїй ранковій конференції образ другого імператора Мексики Максиміліана Габсбурзького, на якому європейського правителя можна побачити стоячи, перебуваючи в оточенні групи консерваторів, які попросять його допомоги у веденні нової монархії країни.

Слід зазначити, що ця подія означала перелом уряду однієї з найважливіших фігур для AMLO (Беніто Хуарес), але яка історія за цією подією, показана президентом?

По-перше, важливо підкреслити, що головний виконавчий директор виставляв зображення, щоб закликати не приймати «роль васалів» в країні, з цієї причини він показав ілюстрацію, яку він назвав «Консерватори збираються запропонувати Максиміліану імперію Мексики».

Лопес Обрадор сказав, що доречно проаналізувати цей епізод в історії, оскільки саме опозиція в той час звернулася до Французької імперії про допомогу, ситуація, яку він порівняв із ситуацією іноземної відмови через реформу електроенергії, зокрема через позицію чотирьох Демократичні сенатори США.

Foto mostrada por AMLO en la que la comisión mexicana que invita a Maximiliano de Habsburgo a ocupar el trono de México en Miramar (Autor: Cesare Dell'Acqua (1867)/ Wikipedia)

Він підкреслив, що країна не повинна повертатися до того часу, коли політичні рішення залежали від інтервенцій інших народів, оскільки «це вже не той час, ми більше не приймаємо це, це принцип невтручання, мирного врегулювання, ми повинні дотримуватися того, що говорить Конституція, стаття 89, існує політика принципів».

Він згадав про це саме через подію, приховану в тому портреті Максиміліана. Згідно зі статтею Інституту історичних досліджень УНАМ, період конфліктів між лібералами та консерваторами стався через «ідеологічні та політичні розбіжності керівництва країною, а також іноземних інтересів, які були поставлені на кону, з одного боку лібералів зустрів Бенемерітус і Сполучені Штати біля керма, а з іншого боку, Максиміліан (що представляє Французьку імперію), захищаючи консерваторів».

Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica llegaron al paìs en 1864 para encabezar El Segundo imperio mexicano. (Foto: Twitter@PGaleanaH)

Як ілюстрував AMLO, прихід Другої Мексиканської імперії означав панування Франції над територією, головним чином тому, що консервативна група не хотіла відмовлятися від своєї влади, що змусило їх «шукати ерцгерцога, щоб попросити його бути європейським принцом, якому вдалося виправити підрозділи та незліченні проблеми, які переслідують Мексику та її суспільство».

Подорож цієї опозиційної групи до Хуарес почалася завдяки тому, що Наполеон III, імператор Франції, прагнув розширити своє володіння на американський континент, заклик про допомогу був ідеальним приводом для завоювання нової розмежування.

Міністерство культури пояснює, що група, що складається з членів Консервативної партії, підійшла до австрійського ерцгерцога Фердинанда Максиміліана Габсбурзького, щоб запропонувати йому імператорську корону Мексики. Максиміліан прийняв це 3 жовтня 1863 року у своєму палаці Мірамар, переконаний, що його уряд, крім військової підтримки Франції, буде добре сприйнятий у Мексиці».

Benito Juárez encabezó el bando de los liberales que buscaban arrebatar el paìs de las manos francesas. (Foto: INAH)

Так , 10 квітня 1864 року були підписані Договори Мірамара, щоб європейець і його дружина імператриця Карлота здійснювали всю підготовку до королівської пригоди. Цеж джерело вказує на те, що «перші офіційні знімки були зроблені фотографом двору в Трієсті Джузеппе Маловіч. Однак було потрібно і офіційний масляний образ, тобто два великих полотна, в яких імператорам подарували всю урочистість, очікувану від двору».

Ці портрети були замовлені Францу Ксаверу Вінтерхалтеру, який був одним з найпрестижніших портретистів серед європейської аристократії. Нарешті, важливо підкреслити, що політика Габсбургів була ще більш ліберальною, ніж політика самого Беніто Хуареса, ситуація, яка мала вирішальне значення для краху його мандату, оскільки європейська влада відкликала свою підтримку, щоб не дотримуватися консервативної ідеології.

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