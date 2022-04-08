Що таке Національна дорожня мережа і чому їй будуть втручатися Збройні Сили

Щовідбувається в Перу? Урозпал демонстрацій, організованих у внутрішніх приміщеннях країни, з як стовп мобілізації транспортний страйк 2022 року центральний уряд опублікував заяву, яка оголосила Національну дорожню мережу надзвичайного стану терміном на 30 днів.

Відсутність контролю в останні дні призвела до того, що вжиття радикальних заходів, щоб правоохоронні органи могли підтримувати мир у цій паралізованому районі та вплинути на належне функціонування секторів, які серйозно постраждали від початку пандемії, таких як туризм, враховуючи, що ми наближені до початку Страсного тижня, дати, де збільшується циркуляція туристів в провінції.

Але що таке Національна дорожня мережа і чому вона впливає на внутрішні зв'язки країни? Нижчеми даємо вам пояснення щодо цього та покажемо, наскільки важливо підтримувати Перу з'єднаним дорогами, мостами, серед інших.

ЩОТАКЕ НАЦІОНАЛЬНА ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА?

Національна дорожня мережа описується як ціла перуанська територія, яка включає дороги, що цікавлять всіх жителів. Він складається з основних поздовжніх і поперечних осей, які складають основу Національної системи автомобільних доріг (Sinac), встановленої Регламентом дорожньої ієрархії, відповідно до Верховного Указу № 017-2007-MTC.

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ЯКЦЕ СКЛАДАЄТЬСЯ?

Згідно з публічною інформацією Міністерства транспорту і зв'язку, вона ділиться на дві:

-Поздовжній: він складається з трьох осей (ПЕ-1, ПЕ-3 і ПЕ-5), які поділяються на північну і південну траєкторії. Вони представлені наступним чином:

2 уздовж поздовжнього узбережжя, чия «Км. 0+000» розташована на трасі Санта-Аніта розв'язка (ПЕ-1Н для Півночі і ПЕ-1С для Півдня).

2 на поздовжній стороні гірського хребта, «Км. 0+000» знаходиться в дивізії La Oroya (PE-3N для Півночі і PE-3S для Півдня).

2 в поздовжніх джунглях яких «Км. 0+000» розташований на Ровському мосту (PE-5N для Півночі і PE-5S для Півдня).

Слід зазначити, що кожен з них доповнений 14 варіантами і 26 гілками.

-Поперечний: він складається з двадцяти 20 осей, які встановлюються парними числами, починаючи з ПЕ-02, ПЕ-04, ПЕ-06 тощо. Вони поширювалися по всій території в заставному вигляді, повідомляючи узбережжя з горами та джунглями, з'єднуючи Національну поздовжню дорожню мережу.

Ці осі можуть мати варіанти і гілки, які будуть ототожнюватися з однойменною назвою.

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НАЦІОНАЛЬНАДОРОЖНЯ МЕРЕЖА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ

На 30 календарних днів Національна поліція підтримуватиме контроль над внутрішнім порядком за підтримки Збройних сил на тлі протестів та дорожніх блокад. Це положення було встановлено Верховним Указом 035-2022-PCM, опублікованим у Бюлетені правових стандартів газети El Peruano, який має підпис президента Педро Кастільо; начальника Кабінету міністрів Анібала Торреса; та керівників оборони, внутрішніх справ та правосуддя та прав людини.

Щобуде в тій сфері країни? Підчас оголошеного надзвичайного стану припиняються конституційні права, що стосуються свободи пересування в межах національної території, свободи зібрань та особистої безпеки.

Втручання Національної поліції та Збройних Сил здійснюється відповідно до положень законодавчих указів 1186 та 1095, які регулюють застосування сили обома установами.