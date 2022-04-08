Вірусний на TikTok: турист прибуває до Ліми і з подивом знайде торговий центр поруч із пляжем

Перує місцем мрії для багатьох туристів через прекрасні пейзажі, які він має, які стали відомими туристичними пам'ятками. Сильні сторони туризму в країні, як правило, пов'язані з Куско Макчу-Пікчу, Пуно на озері Тітікака або міста на півночі, які залучають серферів на свої пляжі.

З цієї причини ми багато разів не бачимо, наскільки красивою може бути наша столиця для тих, хто бачить її новими очима і дивується речам, які ми вважаємо загальними. Як, наприклад, проживання в місті, що має прямий вид на море. Длябагатьох з нас, хто живе в Лімі, бачачи море, коли ми перебуваємо на окрузі Коста-Верде, яка охоплює 6 районів, не є чимось незвичайним.

Однак для мандрівниці Еллісон Вольф (@wolvesandwaterfalls on TikTok) відвідування Ларкомара було однією з визначних пам'яток її подорожі, назвавши її «найкрасивішим торговим центром у світі» через прямий вид, який він має на море. У відео, яке поділилося на її рахунку TikTok, Еллісон постійно дивується тим, наскільки близько море до торгового центру і прекрасний вид звідти.

КОМЕНТАРІ

Хоча у відео є деякі коментарі іронічні та жартують, оскільки вони пропонують вам відвідати небезпечні та нетуристичні райони. Інші навіть рекомендували відвідати La Picaronería, яка знаходиться недалеко від Larcomar, щоб спробувати цей традиційний перуанський десерт. Еллісон взяла цю рекомендацію, а потім завантажила відео на свій рахунок тестування пікаронів і називаючи їх« краще, ніж пончики ».

Крім того, інші люди також рекомендували місця, які вам слід відвідати в Лімі, такі як Барранко, місця, близькі до Ларкомара, щоб ви продовжували насолоджуватися видом, і вони побажали вам продовжувати добре проводити час під час перебування. «У Барранко є дуже приємні кафе і є парки, які виходять на море, насолоджуйтеся! », «Ідіть до кафе Buenavista, у нього хороший вид», «Я сподіваюся, вам сподобається місто», «Ласкаво просимо до моєї прекрасної країни, сподіваюся, вам сподобається Перу».

ЩОТАКЕ ВІРУСНИЙ ВІДЕО

Якщо ви не знайомі з цією концепцією, вірусне відео - це відео, яке стає популярним після того, як кілька людей діляться і люблять його через Інтернет через соціальні мережі, онлайн-сервіси або спеціалізовані веб-сайти, такі як YouTube.

Причина, чому вона ділиться і «подобається», полягає в тому, що вона викликає ажіотаж і вплив на тих, хто це бачить або ототожнюється з ситуацією, це змушує їх поширювати її серед усіх своїх знайомих, а це, в свою чергу, своїми близькими колами тощо, поки кліп не досягне мільйонів переглядів.

Вірусне відео може мати різні типи контенту, починаючи від гумористичного, емоційного і навіть трагедії. Хоча трагічний вміст часто може зашкодити сприйнятливості, саме вони отримують найбільше переглядів та акцій за короткий час.

ЩОТАКЕ ТІКТОК

Якщо ми введемо «TikTok» в рядку пошуку Google, одним з основних результатів, які не будуть видимі, буде визначення Вікіпедії. Цей веб-сайт вказує, що ця платформа, відома як Douyin в Китаї, є службою соціальних мереж для обміну відео, що належить китайській компанії ByteDance.

Хоча ця соціальна мережа почала набирати все більшу популярність у 2019 році, під час карантину, спричиненого пандемією COVID-19 у 2022 році, її популярність вибухнула по всьому світу, оскільки і дорослих, і дітей приваблювали не лише для перегляду та обміну вподобаним контентом, а й для його створення.

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