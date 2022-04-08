Насильство в Мічоакан: в Уруапан вбили нотаріуса

РікардоАльберто Еспарса, 187 нотаріуса, був убитий перед його офісом, розташованим у муніципалітеті Уруапан, Мічоакан, після того, як бойовики кілька разів застрелили його.

Згідно з повідомленнями, адвокат покинув своє місце роботи, як завжди, до свого припаркованого транспортного засобу, і як тільки він спробував проникнути, вбивці підійшли до нього і закінчили його. Його тіло було залишено на землі поруч з його автомобілем.

Як тільки було оголошено про інцидент, співробітники безпеки прибули в район і оточили для проведення перших розслідувань злочину, в той же час операція почала переслідувати і знаходити винуватців.

Поки губернатор Мічоакан засудив це вбивство і заявив, що вони працюватимуть з Державною прокуратурою, щоб прояснити вбивство. Він також висловив свою солідарність з родиною Еспарца та юридичною спільнотою, якій запевнив їх, що він буде шукати миру суб'єкта господарювання.

El gobernador de Michoacán condenó el homicidio (Foto: Twitter)

Зі свого боку, Асоціація нотаріусів опублікувала коротку заяву, яка засуджує цей факт, крім того, щоб попросити владу Мічоакана роз'яснити мотив злочину та застосувати справедливість до свого колеги.

«Ми закликаємо компетентні органи ефективно проводити розробку процедур судового розслідування, щоб такий страшний вчинок не залишалося безкарним», - йдеться в документі.

Слід зазначити, що жертву ідентифікували як брат Хайме Еспреса Кортіна, який був секретарем уряду Мічоакан під час адміністрації Сальвадора Джара Герреро в 2014 році.

Поки що Генеральна прокуратура штату Мічоакан (FGE) оголосила, що запустила папку розслідування для з'ясування вбивства Рікардо Еспарса Кортіна, яке сталося сьогодні в четвер вдень у районі Рамон Фаріас Уруапан.

Згідно з описом, виданим місцевою владою, приблизно о 15:00 персонал мультидисциплінарної групи переїхав на вулицю Дуранго, де було скоєно вбивство нотаріуса, який, на перший погляд, йдеться у заяві, мав поранення, спричинені снарядами з вогнепальної зброї, які були спричинені при виході з кабінетів.

(Foto: Secretaría de Gobernación de michoacán)

Під час перевірки, проведеної на ділянці офіцерами, були розташовані деякі оболонки, ймовірно, вигнані зброєю вбивства. Нарешті, FGE підкреслив, що він продовжує слідчі дії, які дозволяють з'ясувати факти.

Ще однією людиною, яка також засудила це вбивство, був федеральний депутат Мічоакан Карлос Торрес Пінья, який поділився некрологом Державного міністерства внутрішніх справ, який пошкодував про інцидент. Він також повідомив, що вони братимуть участь в необхідних розслідуваннях.

Луїс Наварро Гарсія, секретар адміністрації та фінансів уряду Мічоакан, також опублікував повідомлення в соціальних мережах. «Ми рішуче засуджуємо вбивство нотаріуса Рікардо Альберто Еспреса Кортіна, яке відбулося сьогодні в Уруапані. Ми надсилаємо щирі співчуття їхнім родинам, друзям і всьому нотаріальному союзу», - написав чиновник.

Нарешті, Гільєрмо Валенсія, президент Інституційної революційної партії інституту (PRI), скористався можливістю послати обійми брата жертви та засудити це вбивство та насильство в державі.

«Мені дуже шкода злочину проти Рікардо Еспарзи Кортіна, нотаріуса Уруапан, якого боягузливо вбили поза його офісом. Я рішуче засуджую насильство, яке щодня оплакує сім'ї Мічоакана. Я спільно обіймаю свого дорогого друга Хайме Еспресу Кортіну, за трагічну смерть брата, співчуття його родині», - сказав він.

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