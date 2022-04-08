Відео: Чому Джульєтта Пардау платить податки в Колумбії, але не може голосувати

Трохи вразили послідовники Джульєтти Пардау, актриси, яка була частиною постановок, таких як «Па 'quererte», «Обрана внучка» та рімейк «До срібних сепаратів», коли через раунд «питань та відповідей» вона вирішила деякі побоювання, які мали її послідовники в Instagram. Динаміку він назвав «Ми ще не розмовляли деякий час тому. #PreguntenPues», хотів дізнатися вашу позицію на президентських виборах.

Його відповідь залишила не одне мислення, адже добре відомо, що Пардау народився 21 серпня в Каракасі, Венесуела, в 1986 році, але вона базується в Колумбії через свою професію та стосунки, які вона має з колегом-актором Хуліаном Романом.

«Я все ще не голосую в Колумбії, тому що у мене все ще є посвідчення іноземця, тобто я іноземець, який живе в країні, маю зобов'язання, як сплатити податки, але я не маю права голосувати, ось як мета», - відповів талановитий художник.

Інша річ, яку він стверджував у своїй відповіді, полягала в тому, що «право голосу є виключним для громадян, які мають громадянство».

Актриса зазначила, що вона не має національності і тому не може скористатися своїм правом голосу

ОсьJuliette Pardau's відповідь :

Кілька днів тому актриса виявила, що після записів деяких сцен у новій версії хіт-мильної опери «До срібного відокремлення», де вона грає роль напруженої дівчини головного героя, відомої як «La pajarita», вона закінчилася досить боляче в колінах, оскільки сцени містили деякі завантажені рухи емоцій.

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Зі своїх історій в Instagram актриса зрозуміла, як у неї коліна - з синцями - після вищезгаданих зйомок. «Я заїжджаю, тому що вчора у мене були дуже рухливі сцени, і в якийсь момент на репетиції мої однокласники сказали мені: Джульєтта, я думаю, що ти хвилюєшся».

Дійсно, здавалося, що єдиною в акторському складі, яка не помітила пошкоджень колін, була сама, хоча, звичайно, все було дуже поверхнево і нічого серйозного не сталося, принаймні через те, що було помічено в її InstaStories. Пардау навіть писав про те, що сказали його колеги: «Я думаю, що вони мали рацію», а потім смайлик, що плаче від сміху.

Варто згадати, що Пардау поділиться сетом з Кармен Вільялобос, яка була частиною рімейку «Кафе, з ароматом жінки», Лорною Сепедою, Себастьян Мартінес, Грегоріо Перніа серед інших артистів національного шоу.

10 березня користувач запитав її, чи вона коли-небудь відчувала себе небезпечною зі своїм тілом, на що Пардау відповів:

«Більше разів, ніж я хотів би правди, тому що зрозуміло, що я не надмірна вага, але фітнес-шлях не є моїм улюбленим, мені важко, і правда полягає в тому, що якщо я погано харчуюся, це також показує», - сказала актриса.

Продовжуючи свою відповідь, Пардау запевнив, що замість того, щоб зосереджуватися на вадах, які може мати його тіло, він завжди намагався підтримувати гарне здоров'я, а не зовнішній вигляд своєї фігури тіла. «Нарешті, це дуже суб'єктивно, і знайдуться ті, хто думає, що це дуже високо, інші подумають, що вона дуже тонка, тому нічого не догодити нікому, крім себе».

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