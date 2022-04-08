Відео: Даяна Джеймс розкрила, що зробить 14 квітня в річницю смерті Мартіна Еліаса

Наближається дуже особлива дата для шанувальників музики Мартіна Еліаса, який загинув у дорожньо-транспортній пригоді, залишивши одну зі своїх виступів на дорозі, що веде до Сан-Онофре, Сукре, 14 квітня 2017 року.

Через п'ять років після смерті послідовники виконавця пісень, таких як «Ábrete» та «Te amaré», продовжують згадувати свого кумира данинами, починаючи від подій, де збираються різні експоненти валленато, щоб згадати його талант та його роботу в житті.

На 2022 рік річниця її смерті також знову збігається зі святкуванням Страсного тижня, і як рік за роком, Даяна Джеймс в очах своїх послідовників, щоб дізнатися, як вона буде віддавати їй данину, однак цього разу вона розкрила щось інше, оскільки вдова художника щасливо закохана.

Через раунд «запитань та відповідей», який вона назвала «Давайте поговоримо тоді», Джеймса поставили під сумнів її послідовники з питанням: «Що вони зроблять Мартіну 14-го?»

Вдова художника відповіла, що хоча вона не згодна з певними типами дій, що робляться перед могилою покійного художника, вона дуже поважає переконання своїх послідовників.

«Зі свого боку нічого, нічого, я ніколи не погоджувався з такою річчю, яка йде на кладовищі, вони приносять маріахі, вони грають на коробці, гуакараці, акордеоні. Це дуже респектабельно, але я не поділяю ці речі», - сказала Даяна Джеймс через свої «InstaStories».

Foto: Colprensa/Q'hubo Barranquilla

Однак вона дала зрозуміти, що вважає за краще відвідувати кладовище рано вранці в компанії своєї дочки Паули Олени Діас, розділяючи інтимний момент, адже через певний час більше людей починають прибувати до гробниці Мартіна Еліаса.

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Інші питання, на які відповіла Даяна Джеймс під час її взаємодії зі своїми послідовниками, були більш зосереджені на темі її особистого життя, про погані коментарі, які вона отримує від деяких людей у соціальних мережах, та час, коли вона була зі своїм новим партнером.

Там він сказав, що щодо того,що говорять інші люди про свою поведінку, є розділені думки: «Все залежить, якщо ви чуєте це від людини, до якої я ніколи не лікувався у своєму житті і навіть не знаю мене, це не так в голові... якщо ви почуєте це від члена сім'ї чи друга, це буде говорити дивується вам, і якщо це походить від когось образливого або незручності зі мною, він не буде добре говорити з вами».

Щодо того, коли вона офіційно представить свого хлопця, через соціальні медіа, Даяна Джеймс відповіла, що «коли-небудь».

Осьповний зміст Дайани Джеймс :

Вдова художника зізналася, що їй не подобається те, що перед могилою покійного чоловіка стоять валленати

Реакції не зайняли багато часу, оскільки розважальний портал «Rechimes» відповідав за тиражування вмісту, де він отримав сотні коментарів, які вказують: «це їхня думка, і вони повинні поважати її, це був не просто хтось у житті Мартіна Еліаса»; «Я не роблю зрозуміти образу деяких з них по відношенню до неї, можливо, вони думають, що їй було легко бути дружиною співачки»; «це дуже правда, ви хочете спокійно оплакувати своїх мертвих, а не шумом акордеона»; «вона не знає, яким був Мартін для своїх послідовників і тим більше бути одним з найкращих співаків» , серед інших.

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