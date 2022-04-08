Відео: Андреа Вальдірі вагітна? чутки ростуть

Andrea Valdiri, bailarina barranquillera, recibió una lectura del tarot que le dio buenas noticias en lo amoroso. Foto: Instagram

Після того, як соціальні мережі були шоковані публікаціями, зробленими деякими впливовими людьми та членами сім'ї Андреа Вальдірі , коли вони отримали запрошення до її шлюбу з аудіовізуальним продюсером Феліпе Сарумою, користувачі мережі поклали на стіл дискусію про нову вагітність танцюриста барранквільєри.

За даними розважального порталу «Rechsimes», було кілька користувачів Інтернету, які почали чути, що бізнес-леді буде вагітна своєю третьою дитиною.

У публікації йдеться про появу Андреа Вальдірі в одному зі своїх есе зі своєю робочою командою, і в одному з рухів, які робить генератор вмісту, видно, як її утроба виглядає інакше і дещо виражено, тому спекуляції про прихід нового члена сім'ї Саруми Вальдірі - це вони розстріляні.

Однак інші коментарі зазначають, що танцівниця може бути не вагітною, а просто представляючи деякі проблеми з травленням, а також, що вона може переживати гормональні зміни, завдяки яким її живіт виглядає більш запаленим, ніж зазвичай.

Осьповний зміст Андреа Вальдірі :

Танцівниця репетирувала зі своєю робочою командою і запалювала чутки про прихід нового члена в сім'ю

Публікація, яка спирається на профіль сторінки «Rechimes», вже перевищила 151 000 переглядів і близька до 3000 «лайків» користувачів Інтернету, які також висловили свою думку про це повідомленнями, такими як: «Я помітив те саме»; «Це операція, яка залишила це так, ви тільки робите всіх жінок вагітними»;» У випадку, якщо ви не знали, коли ви в свій день, ваш живіт так набухає»; «Правда полягає в тому, що Іна не брехав того часу, і вона була товстою з останнього ліпо», серед інших.

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Слід нагадати, що в минулому те саме відбувалося з вагітністю Гріісі Рендона, яка намагалася зберегти процес вагітності прихованим кілька місяців, перш ніж зізнатися через пряму трансляцію зі своїм партнером Майком Баїєю, що вони очікували свого первістка сина.

У той час інтерпретатор «Поцілунків» говорив із смішним повідомленням, яке цитував: «А як щодо того, щоб це було лише кілька зайвих кілограмів». Однак чутки зростали, коли їх первісток виріс у її утробі і виявили, що вони були в солодкому очікуванні.

Ще одним генератором контенту, який також є жертвою такого типу підтвердження в соціальних мережах, була Луїза Фернанда W, оскільки програма пліток «Lo Sé Todo» поділилася у своєму акаунті в Instagram кліпом, що показує живіт паїзи більш вираженим.

Не задоволені записом, журналісти програми шукали простір, щоб поговорити зі знаменитою парою, яка ділилася на заході Денні Маріна, який відсвяткував свою 20-річну мистецьку кар'єру, щоб запитати про чутки про вагітність.

«Все, що я вам кажу, - це почекати, поки ваш живіт виросте, і побачити, чи це правда», - пояснила Луїза Фернанда В, а Пайп Буено сміявся:«Що я можу вам сказати? , який близько 46 годин вагітності».

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