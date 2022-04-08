Вісенте Фокс звинуватив AMLO у зростанні цін: «Це лише погіршило ситуацію»

Колишній президент Мексики Вісенте Фокс Кесада поставив під сумнів економічні рішення , які були прийняті в адміністрації президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора ( AMLO ).

І це те, що останніми днями в країні було оголошено про підвищення цін на базовий кошик, тому колишній президент звинуватив Табаскеньо і запевнив його, що з тих пір, як він вступив на посаду, в країні все погіршилося».

Він також зазначив, що заходи, запропоновані федеральним урядом, матимуть вплив на соціальну сферу, тому він закликав Лопеса Обрадора діяти до того, як закінчиться його час.

«Збільшення продовольства має високу соціальну вартість і впливає на очікування: Minuta Banxico. Щобпросвітити нас, вживайте кардинальних заходів з цього приводу! СкажітьЛопесу, що час закінчується, і все тільки погіршилося!» , Він написав цього четверга, 7 квітня.

Vicente Fox cuestionó la inflación en el país (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

Повідомлення колишнього президента з'явилося через три дні після того, як буде оголошено про можливе обмеження цін на основні корзині продукти з метою контролю інфляції.

І це те, що на ранковій конференції 4 квітня глава федеральної виконавчої влади повідомив, що вся його команда працює над планом стримування цін і, таким чином, допомоги мексиканським громадянам.

Los precios de la canasta básica están a la alza en México (Foto: Andina)

Він зазначив, що як і з іншими продуктами - такими як газ, бензин, назвати декілька - існує ймовірність максимальної цінової межі.

«Якщо потрібно, по-перше, виробництво, але якщо ми побачимо, що маржа... що відбувається з бензином, ви розумієте (...), щоб навести приклад, у випадку з газом він піднявся, і було визначено встановити максимальні ціни, і це допомогло нам контролювати», - сказав він.

Andrés Manuel indicó que se prevé un tope al costo de los productos (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com) Galo Cañas

Тим часом, цього четверга Національний інститут статистики та географії (Інегі) оголосив, що рівень інфляції в країні виріс до 7,45%, найвищого рівня, коли-небудь зафіксованого в 2001 році - коли правив Фокс-.

За даними інституту, це збільшення відіб'ється на витратах енергії, продовольства та сільськогосподарської продукції.

«У березні інфляція в Мексиці становила на рівні 7,45%, рівень, який не спостерігається з січня 2001 року, помірно перевищуючи очікування та підтверджуючи, що інфляційний тиск триває», - пояснила Габріела Сіллер, директор з економічного аналізу Базового банку.

Також було детально описано, що щомісячна ставка становила 0,99%, будучи найвищим рекордом з 1998 року, коли вона становила 1,17%.

El costo de los alimentos podría seguir aumentando (Foto: Europa Press) Europa Press

Крім того, було додано, що у випадку з основним кошиком збільшення відіб'ється на ціні на яйце, авокадо, цибулю, помідор. Атакож у послугах електропостачання, пакетних туристичних послуг та авіаперевезень.

Однак Інегі був не єдиною установою, яка запобігла таким економічним діям, оскільки Консультативна група аграрних ринків (GCMA) зазначила, що спостерігається зростання цін на 13,1% порівняно з першим місяцем цього року.

З особливим акцентом на те, що найбільший приріст відбувався в продуктах тваринного білка, де виділяються курка, яйце, а також яловичина і свинина.

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