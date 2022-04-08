Нестримний! Марія Каміла Осоріо просунулася до півфіналу Кубка Colsanitas 2022

Вдень цієї п'ятниці, 8 квітня, захисниця титулу Кубка Колсанітасу Марія Каміла Осоріозіткнулася з російським гравцем Еліною Аванесян у чвертьфіналі.

Осоріо виграв свою третю перемогу поспіль на WTA 250 Open у Боготі після перемоги у двох сетах [6-1] та [6-4] 170-й турецький тенісист у рейтингу WTA.

Кукутенья, в даний час посіла 33-е місце в рейтингу WTA, продовжувала демонструвати свій фаворитизм на колумбійському чемпіонаті, що відбувся в Центральному суді заміського клубу Боготи , з 38-ю перемогою на професійних турнірах під індивідуальною категорією жінок.

20-річній спортсменці знадобилася година 30 хвилин, щоб зберегти матч проти європейця, і виділився у другому пункті третьої гри потужним перехресним невдамом, який класифікував її як кандидата на перемогу проти своїх шанувальників:

Північний Сантандер наполягав на його формулі, і результати відобразилися в помилках Аванесяна.

Це був вирішальний матч Осоріо у фіналі 6-4 з перевагою для колумбієця, який зарахував її до чотирьох найкращих тенісистів у змаганнях:

На наступному етапі змагань (півфіналу) Марія Каміла зіткнеться з бразильською гравцем Лаурою Пігоссі, номер 212 у рейтингу WTA, зобов'язання, яке буде зіграно цієї суботи, 9 квітня, о 10:00 за колумбійським часом:

Ось як проходить відбіркова таблиця Кубка Колсанітасу 2022 року:

Слід пам'ятати, що Осоріо також конкурує за модальністю парного розряду у Кубку Колсанітасу 2022 року, а також є півфіналістом цієї категорії зі своїм бразильським товаришем по команді Беатрісом Хаддадом Майєю, з яким 6 квітня він переміг у двох сетах [ 6 (4)- 7(6) (6) (6) (6)) і [5-7] дует, утворений греком Валентіні Валентіні Грамматікопулу та росіяниною Аміною Аншба .

Тепер Осоріо Серрано та Хаддад Майя зіткнуться з парою, сформованою австралійськоюАстра Шармою та індонезійськоюАлділою Сутджіаді в кращому чотирипарному етапі цієї п'ятниці вдень о 15:00 за колумбійським часом.

Тим часом це класифікація подвійного титулу, яка була невловима для Кукутеньї у своїй кар'єрі професіонала і в якій колумбійці Марія Фернанда Герасо та Юліана Лізарасо також конкурують:

Cuadro de clasificación, Copa Colsanitas 2022, dobles

Захист титулу, а також два інші потенційні досягнення в її записі будуть викликом колумбійського жіночого представника тенісу, який походить від участі в Індійському Wells Open у США; WTA 250 в Монтерреї; WTA 250 в Гвадалахарі та Відкритий чемпіонат Австралії 2022.

Матчі Марії Каміли Осоріо та інших учасників Кубка Colsanitas 2022 року можна побачити через сигнал Star Plus та DirecTV Sports Colombia до 10 квітня.

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