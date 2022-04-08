Жінки ООН та Міжнародний олімпійський комітет сприяли відкриттю спортивних просторів для 1 236 дівчат з вразливих районів

В Аргентині 60 відсотків підлітків у віці від 13 до 17 років не займаються жодною позакласної фізичною або спортивною активністю. Орієнтуючисьна жінок, відсоток зростає до 70%. Ці дані походять від Соціальної обсерваторії спорту, якою керує Інститут вищих соціальних досліджень Університету Сан-Мартіна та Міністерство туризму та спорту нації. Крім того, із загальної кількості підлітків, які не займаються жодною позакласної фізичною активністю, 74,2% належать до найнижчого соціально-економічного рівня, а 71,7 відсотка проживають в селах або поселеннях.

У відповідь на цю проблему Жінки ООН та Міжнародний олімпійський комітет вирішили реалізувати програму «Одна перемога веде до іншого» (UVLO) в місті Буенос-Айрес. Ініціатива полягає у створенні фізично та емоційно безпечних просторів для занять спортом з метою зміцнення лідерства, самооцінки, здоров'я, розширення можливостей економіки та запобігання гендерно-зумовленому насильству. Це пропозиція, призначена для дівчат від 13 до 18 років, які проживають у вразливих районах.

UVLO виникла в Бразилії як соціальна спадщина Олімпійських ігор в Ріо 2016. В Аргентині вважалося реалізувати його після Юнацьких Олімпійських ігор, які відбулися в 2018 році, і нарешті відбулися в 2021 році.

Con el apoyo de ONU Mujeres, el Comité Olímpico Internacional y otras entidades internacionales, 46 organizaciones comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires abrieron espacios deportivos para 1.236 chicas de entre 13 y 18 años durante 2021 (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

У всьому світі Unicef оцінює, що дівчата витрачають на 40% більше часу на догляд, ніж хлопчики. Більше домашньої роботи означає менше часу на гру, навчання та заняття спортом. Нерівністьзростає у міру дорослішання дівчат, оскільки коли їм від 10 до 14 років вони витрачають на 50% більше часу на догляд.

У переході до підліткового віку жінки отримують менше стимулів, ніж їхні однолітки до розвитку спортивних навичок, мають меншу автономію над тілом і стикаються з відповідальністю за захист свого сексуального та репродуктивного здоров'я. Спорт, крім сприяння фізичному та психічному здоров'ю, є потужним інструментом для руйнування гендерних стереотипів та ролей, які породжують дискримінацію, насильство та нерівність. За даними фіскального підрозділу, що спеціалізується на насильстві щодо жінок, близько 90% жертв сексуального насильства в країні є жінки. Майже 40% - молодше 18 років.

Метою UVLO є роззброєння гендерної нерівності та стереотипів та сприяння повноцінному розвитку в підлітковому віці та життю, вільному від дискримінації та насильства.

Протягом 2021 року ініціатива була реалізована в місті Буенос-Айрес за підтримки Women Win та спільно з Фондом вивчення та дослідження жінок (FEIM), Фондом SES - Сталий розвиток, освіта, солідарність та Міністерство людського розвитку та середовища існування Уряду місто Буенос-Айрес. Семінари та спортивні практики були проведені в 46 громадських організаціях, які сприяли всебічній освіті молодих жінок за чотирма тематичними напрямками: лідерство та самооцінка; сексуальне та репродуктивне здоров'я та права; права та ліквідація насильства над жінками та дівчатами; та професійні та фінансові цілі і планування.

Просторидля них

«Ми почали з діагнозу, що не було просторів для підлітків, загалом, у популярних районах. Орієнтуючись на дівчат, можна помітити, що вони займалися турботою або домашніми справами. Для них не було рекреаційних або спортивних пропозицій», - каже Найла Прокопіо, координатор впровадження UVLO FEIM.

Протягом першого року пандемії було проведено картографування, щоб дізнатися про організації та побачити, чи можна реалізувати програму. Потім були зведені підстави і стики. У січні 2021 року пропозиція про його запуск почала доопрацьовуватися.

Навчання для фасилітаторів та тренерів розпочалося 26 січня. Перший етап навчання включав 10 віртуальних зустрічей організації Empodera, яка вже реалізувала програму в Бразилії. Там наміром було передати методологію програми та поміркувати над тим, чому це ексклюзивна спортивна програма для дівчат, подумати про те, як створити фізично та емоційно безпечні простори для учасників програми та як діяти у випадках зловживань та ділитися досвідом та вчитися у різних педагогічної та реалізації програми.

Одна з викликів, з якими стикається програма на місцевому рівні, була пов'язана з неоднорідністю 46 залучених організацій. « Було все, від клубів, які мали більше структури та досвіду, до їдалень, які вперше заохочувались пропонувати заходи підліткам . Деякі організації мали власні можливості для розробки пропозиції, а інші ходили до громадських судів або великих парків», - говорить Прокопіо.

Las adolescentes le dedican un 50 % más de tiempo a las tareas domésticas y de cuidado que sus pares varones y tienen menos oferta de espacios para el deporte y la recreación (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

Ще одним викликом стали територіальні переговори. «Нам довелося домовлятися дні та часи з групами чоловіків навколо просторів. У деяких випадках все було добре, але в інших були ситуації, в яких було оцінено, що те, що генерується, не є хорошим, що це було ризиковано, а інший простір шукали», - говорить Прокопіо.

Досвід

АнабелаРодрігес є президентомклубу Мальвінських Аргентинів , однієї з організацій, яка знаходиться в парку Чакабуко. «Дівчата приходили щосуботи. Було дві групи по двадцять: одна з 10:00 до 12.00, а інша з 12.00 до 14:00 практикувалися гандбол, футбол, хокей та волейбол. Ми скористалися громадським судом, і з великими зусиллями нам вдалося змусити громаду зрозуміти, що від 10 до 14 цей район був для них», - говорить він.

Родрігес згадує, що спочатку дівчата, які в основному жили в Бахофлорес, мали дуже індивідуалістичні погляди. «Фраза, яку часто чули, була «якщо ви не дбаєте про себе, ніхто не піклується про вас». У спорті це означало, що вони не проходили м'яч. Ми багато працюємо над групністю. Наприкінці року дівчата сказали, що вони не почуваються самотніми, і що разом зробили їх сильнішими», - каже вона.

Родрігес передбачає, що цього місяця клуб відновить спортивні заходи: «Ідея полягає в тому, щоб продовжувати генерувати пропозиції для дівчат та продовжувати працювати в гендерному ключі».

Щотаке методологія

Гасло полягало в тому, що кожна сусідська організація повинна мати тренера і фасилітатора. Ініціативу реалізували 128 тренерів і фасилітаторів. «Програма прагне забезпечити, щоб фасилітатори та тренери були пов'язані з організаціями. Це залишкова встановлена потужність на території», - каже Даніела Девото, координатор впровадження UVLO Fundación SES.

Перші зустрічі відбулися в період з березня по жовтень минулого року. «Ми прийшли в той час, коли багато підлітків втратили контакт з мережевими просторами через пандемію», - каже Ліза Солмірано, референт ООН Жінки.

Пропозиціядосягла 1 236 підлітків, які проживають у популярних районах. UVLO вдалося покращити впевненість у собі та полегшити доступ до інформації про здоров'я, права, розширення можливостей економіки та фінансове планування.

Los talleres de Una Victoria Lleva a la Otra incluyen, además de la práctica deportiva, espacios de reflexión e información sobre salud y derechos (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

Методологія програми натхненна моделлю, розробленою організацією Women Win і базується на двох стовпах: доступ до спорту в безпечних просторах та розвиток життєвих навичок. Ця стратегія реалізується через чотири модулі, які даються протягом мінімального періоду на шість місяців, у форматі воркшопу з двадцяти п'яти учасників на групу. У першу годину учасники виконують деякі спортивні практики, що проводяться викладачами, які пройшли навчання за методикою. У другій годині одна і та ж група дівчат бере участь у раундах діалогу, театру, відеовиставок та ігор, серед інших динаміків, які супроводжуються фасилітатором.

Після першого етапу впровадження UVLO концентрує свої зусилля на поширенні методології через семінари та семінари та підвищення обізнаності приватного та державного секторів про потенціал такого типу підходу для досягнення цілей гендерної рівності. «Програма має дуже високу масштабованість і потенціал реплікації. Я думаю, що навіть у провінціях в інтер'єрі країни це може мати більший вплив», - каже Сольмірано.

Щодо впливу UVLO представник ООН Жінки каже: «За допомогою програми ми змогли підтвердити, що дівчата-підлітки цікавляться спортом, якщо їм пропонують безпечні місця для його практики . Має бути все більше спортивних пропозицій з гендерною перспективою. Багато дівчат в кінці програми відчували себе повноваженнями і впевненіше озвучувати свої голоси. Ще одним цікавим впливом стало розширення мереж спільноти. Організації зв'язалися між собою і дізналися про методології роботи з цим віковим діапазоном».

El modelo de Una Victoria Lleva a la Otra es formar una entrenadora y una facilitadora en cada espacio para que puedan continuar con las actividades de forma autónoma (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

Найкращийрезультат: залишайтеся разом

МагаліСахакян 19 років, вивчає технік в соціальній спільноті втручання вНаціональному університеті Авелланеди , є футзальним гравцем у сусідському клубі і був фасилітатором UVLO в центрі, розташованому в Cildañez. Вона є членом політичної організації La Colectiva.

Fundación SES запросила La Colectiva взяти участь у програмі та від організації, яку вони подбали про реєстрацію. Листівки роздавали і поширювали через сарафанне радіо. Зустрічі проходили по суботах і було зроблено вибір для занять волейболом.

«У районі, де настала моя черга, найбільша проблема полягала в тому, що дівчатам було важко говорити. Коли в просторі роздумів було задано питання, ніхто не відповів. У міру просування програми довіра була побудована, і вони відкрилися багато. Булидуже багаті дебати, в яких багато чому було вивчено. Ми змогли поцікавитися питаннями, які ми раніше натуралізували», - говорить Саакян.

Сьогодні група все ще активна, і це найкращий результат. Саакян підсумовує: «Дівчата організовують себе грати у волейбол один з одним у парку Авельянеда. Вони ніколи не будуть знову самотніми, вони більше не відчуватимуть, що не можуть ні з ким розмовляти. Плетіння сіток - це дуже важлива річ, яка змінює ваше життя».

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