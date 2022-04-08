Щоб відзначити свій 209 років заснування, Барранкілья святкує театральними та культурними танцями

Барранкільявідсвяткувала 209 років з моменту його спорудження як місто сьогодні, четвер, 7 квітня, і щоб відсвяткувати річницю заснування Ла-Ареноса, Міністерство культури підготувало збірник заходів, включаючи пересувну виставку Іберо-американського театрального фестивалю в Боготі чотирьох компаній.

Ось так цього четверга, 7 квітня та п'ятниці, 8 квітня, між 4:00 вдень та 8:00 вечора група відомих мексиканських Катрінас вийде на вулиці Барріо Абахо та Реболо під звук маріахіс своєю ефектністю. Клоуни Мексики займуть парк 11 de noviembre і Святе Серце.

Зі свого боку, Народний інститут культури Калі проведе збірку «Desarraigo», за допомогою якої він намалює велику карту Колумбії на Пласа-де-ла-Пасі та Гран-Малекон. Хоча аудиторія Фабрики культури стане сценою, яка вітатиме талантів, які закінчили районну школу мистецтв зі своєю роботою «La Tierra Insomne» або «La Puta Madre».

Museoen vivo - це програма Карнавального музею Барранкілья для передачі знань виконавців, що дозволяє жваво зіткнутися зі своїми історіями, традиціями та ритуалами для збереження та знань, які роблять Карнавал Барранкілья живою спадщиною для Колумбії та світу.

Так само в суботу, 9 квітня, з 17:00, відбудеться зустріч між сусідами традиційної гри «чекіта» та «bola'e rapo», в гонці 53 з назвою 47, так званим «Кутовим руху» у Барріо Абахо.

Святкуваннятриватиме 10 квітня, коли спортсмени Ріо візьмуть участь у марафоні Barranquilla 21k, заході, організованому спортивним клубом вільного триатлону та Університетом узбережжя, і який самі туристи та туристи зможуть взяти участь для зустрічі марафонів.

Крім того, у вихідні дні проводяться активізації місцевих талантів, мистецьких, культурних, спортивних та макродіячів на данину карнавалу Барранкільї, який буде відкритий 365 днів на рік, повідомляє мерія Ла-Ареноса.

Мер, відповідальний за Барранкілью, Альфредо Карбонелл, оголосив, що в районі є «великий» порядок денний і що він очікує, що громада приєднається до партії, зазначивши, що район проводить роботи, які приведуть місто на «найвищий» рівень розвитку.

Карбонелл, згідно з інформацією El Heraldo, також сказав, що Ареноса готується продовжувати робити ставки на такі проекти, як відновлення болота Малоркіна та перетворення Барранкілью на місто біорізноманіття.

«Ми продовжуємо робити ставки на великі події, такі як Pan American Games 2027 року, щоб продовжувати проводити спортивні та культурні заходи, щоб бути столицею подій, що означає можливості працевлаштування та підприємництва для людей», - додав відповідальний мер.

Зі свого боку, Районний секретаріат культури Марія Тереза Фернандес підкреслила, що Барранкільерос мав позитивну відповідь на програму, яка святкує 209-ту річницю міста.

«У нас було багато взаємодії через соціальні мережі, де вони запитують нас, які графіки, п'єси, хто є театральними компаніями, які приходять, а інші міські події також породили досить багато очікувань», - сказав Фернандес.

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