Ось як працюватиме TransMilenio під час Страсного тижня в Боготі

Transmilenio system buses are seen during rush hour before the start of a mandatory total isolation decreed by the mayor's office, amidst an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Bogota, Colombia January 7, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

У заяві мерія Боготи детально розказала , що TransMilenio працюватиме у звичайні години та операції в дні Страсного тижня.

По-перше, у четвер 14 та п'ятничні 15-і свята система магістралей працюватиме в ті ж години роботи з понеділка по суботу, з 16:00 до 10:00.

Що стосується автобусів Інтегрованої системи громадського транспорту (SITP), мерія запропонувала користувачам проконсультуватися з додатком TransmiApp, оскільки транспортні засоби не починають або закінчують роботу одночасно. За допомогою цього інструменту пасажири зможуть перевіряти поїздки в режимі реального часу і таким чином планувати свої маршрути.

Національна поліція запустила План Страсного тижня «Будьте пристрасними до життя», який налічує 90 000 чоловіків та жінок, 54 600 з яких будуть присвячені виключно заходам, пов'язаним із спокоєм, захистом та легкістю подорожей мандрівників на цьому Великому тижні.

Загалом11 000 чоловіків і жінок будуть служити поліцією в 3 061 церквах і релігійних храмах, тоді як 3300 будуть розміщені в 569 туристичних об'єктах по всій країні.

Загальний компонент поліції на Великдень також включає: 29 000 поліцейських для спостереження, 5 900 від Департаменту дорожнього руху та транспорту, 2500 з туризму та навколишнього середовища (Управління охорони та спеціальних служб), 600 від Управління протинаркотичних засобів, 300 від поліції Авіаційний район, 1500 карабінерів, 3200 від Департаменту розвідки, 600 від Управління проти дітей та протидії вимагання, 700 від податкової та митної поліції, 1600 від Управління кримінальних розслідувань та ІНТЕРПОЛУ та 7500 від Національного управління шкіл, серед інших.

Наразі установа має 31 вертоліт, 13 літаків та 35 безпілотників для підтримки завдань контролю та спостереження з повітря.

7 квітня мер Клавдія Лопес представила план заходів безпеки та мобільності, який буде реалізований у столиці Колумбії під час Страсного тижня.

«Ми готуємося до Страсного тижня, дуже особливого сезону роздумів для громадян і для тих із нас, хто сповідує католицьку віру», - сказав мер Боготи, який нагадав, що за цей час тисячі людей з Боготи залишають столицю, а тисячі туристів також прибувають. Президент запевнив, що Міністерство мобільності, ДАІ та Богота - Столичний регіон створили людські та логістичні команди для Плану виходу та повернення, в яких, за оцінками, близько 760,00 транспортних засобів буде мобілізовано між 8 та 17 квітня.

У дев'яти виїзних і в'їзних коридорах міста будуть плани світлофора, транзитне обладнання, логістика і крани, які будуть підтримувати рух мандрівників, які будуть здійснюватися плавно, повідомили в мерії.

Дляповернення мандрівників, в неділю, 17 квітня, діятиме регіональний пік і табличка.

До полудня обмежень на в'їзд не буде. З полудня до 16:00 лише автомобілі, остання цифра номерного знака яких - парне число, зможуть увійти в Боготу. У період з 16:00 до 8 вечора це зможуть зробити лише транспортні засоби з непарними номерними знаками.

Цей регіональний пік і тарілка мала успіх, це дозволило людям повернутися тихо, з меншою випадковістю, з більшим потоком, адекватною та розсудливою швидкістю та більш комфортним способом.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: