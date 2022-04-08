Ось як буде зіграна 15-а дата Ліги BetPlay

TUNJA. Agosto 15 de 2021. Patriotas Boyacá y el Atlético se enfrentaron en juego válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay II en el estadio La Libertad de la ciudad de Tunja. (Cortesía Dimayor)

До кінця чергової фази залишилося лише шість дат, колумбійські професійні футбольні дії повернуться в ці вихідні з кількома цікавими зобов'язаннями між лідерами Millonarios та Atlético Nacional, командами, які збережуть перевагу на цьому етапі чемпіонату.

Millionarios прийматиме свого іншого конкурента на задньому дворі, Equidad Seguros; у своєму останньому матчі «Посли» втратили можливість збільшити лідерство в боротьбі, щоб піднятися на позиції в поточному турнірі. З іншого боку, Екідад Сегурос зрівнявся у своєму попередньому матчі і ледве набрав очко.

зобов'язання покладено на Міллонарій , який приходить з кров'ю в очі після програшу в Америку де Калі 2-3, крім того, «Посли» вступили в нерегулярну фазу з 3 виграними матчами і 1 програв.

Ще один видатний матч - це той, який буде зіграний на Атанасіо Гірардо між Атлетико Насьоналом проти Амеріки де Калі , в якому «Рудні дияволи» будуть прагнути виграти очки зі своїм новим стратегом Олександром Гімарайнсом ; У Барранкільї Депортіво Калі буде прагнути подолати Юніор на Стадіон Метрополітано.

Також заслуговують на увагу дуелі Coleros, Уніон Магдалена проти Патріотасу, команди, які прагнуть не спускатися, а Енвігадо проти Санта-Фепрагнуть увійти в домашні пробіжки.





РозкладBetPlay Ліга Димайор I-2022

8квітня

Мільйонерипроти Equity

Гора: 8:00 вечора

Стадіон: Ель Кампін

Телебачення: Win+

9квітня

ДепортуєТоліма проти «Золотих орлів»

Гора: 4:05 вечора

Стадіон: Мануель Мурільо Торо

Телебачення: Win/Win+

СоюзМагдалени проти Патріотасу

Гора: 6:10 вечора

Стадіон: Сьєрра-Невада

Телебачення: Win/Win+

ДепортівоКалі проти Юніора

Гора: 8:15 вечора

Стадіон: Депортіво Кал

Телебачення: Win+

10квітня

Енвігадопроти Незалежності Санта-Фе

Гора: 15:00

Стадіон: Полідепортіво Сур

Телебачення: Win+

АтлетікоНасьональ проти Америки де Калі

Гора: 17:30 вечора

Стадіон: Атанасіо Жирардо

Телебачення: Win+

АланзаПетролера проти Незалежності Медельїн

Гора: 7:35 вечора

Стадіон: Даніель Вілла Сапата

Телебачення: Win+

11квітня

Ягуарпроти Одного разу Кальдас

Гора: 17:30 вечора

Стадіон: Jaraguay

Телебачення: Win/Win+

СпортПасто проти Депортіво Перейра

Гора: 7:40 вечора

Стадіон: Відомчий Лібертад

Телебачення: Win/Win+

12квітня

АтлетікоБукараманга проти Кортулуа

Гора: 7:40 вечора

Стадіон: Альфонсо Лопес

Телебачення: Win/Win+

Слід зазначити, що першими кваліфікаційними турнірами до наступного раунду є Атлетико Насьональ, Депортес Толіма і Міллонаріос.

Іншими новинами слід зазначити, що цієї п'ятниці, 8 квітня, нічия відбудеться з 13:00 з передачею Win Sports+, щоб визначити ключі до раунду 16 Кубка Dimayor Betplay, де вони вже посіяні; Юніор, Насьональ, Міллонарій, Толіма, Калі, Еквідад, Америка та Медельїн .

У попередньому матчі цього змагання Independiente Santa Fe досягла кваліфікації до раунду 16 Кубка Dimayor Betplay, перемігши Депортіво Пасто, 4-0 на сукупності. «Волканики» не подолали складне завдання перемоги в столиці республіки, щоб мати шанс перейти до наступного етапу турніру.

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