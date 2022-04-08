Ось як буде зіграна 15-а дата Ліги BetPlay

До кінця чергової фази залишилося лише шість дат, колумбійські професійні футбольні дії повернуться в ці вихідні з кількома цікавими зобов'язаннями між лідерами Millonarios та Atlético Nacional, командами, які збережуть перевагу на цьому етапі чемпіонату.
Millionarios прийматиме свого іншого конкурента на задньому дворі, Equidad Seguros; у своєму останньому матчі «Посли» втратили можливість збільшити лідерство в боротьбі, щоб піднятися на позиції в поточному турнірі. З іншого боку, Екідад Сегурос зрівнявся у своєму попередньому матчі і ледве набрав очко.
зобов'язання покладено на Міллонарій , який приходить з кров'ю в очі після програшу в Америку де Калі 2-3, крім того, «Посли» вступили в нерегулярну фазу з 3 виграними матчами і 1 програв.
Ще один видатний матч - це той, який буде зіграний на Атанасіо Гірардо між Атлетико Насьоналом проти Амеріки де Калі , в якому «Рудні дияволи» будуть прагнути виграти очки зі своїм новим стратегом Олександром Гімарайнсом ; У Барранкільї Депортіво Калі буде прагнути подолати Юніор на Стадіон Метрополітано.
Також заслуговують на увагу дуелі Coleros, Уніон Магдалена проти Патріотасу, команди, які прагнуть не спускатися, а Енвігадо проти Санта-Фепрагнуть увійти в домашні пробіжки.
РозкладBetPlay Ліга Димайор I-2022
8квітня
Мільйонерипроти Equity
Гора: 8:00 вечора
Стадіон: Ель Кампін
Телебачення: Win+
9квітня
ДепортуєТоліма проти «Золотих орлів»
Гора: 4:05 вечора
Стадіон: Мануель Мурільо Торо
Телебачення: Win/Win+
СоюзМагдалени проти Патріотасу
Гора: 6:10 вечора
Стадіон: Сьєрра-Невада
Телебачення: Win/Win+
ДепортівоКалі проти Юніора
Гора: 8:15 вечора
Стадіон: Депортіво Кал
Телебачення: Win+
10квітня
Енвігадопроти Незалежності Санта-Фе
Гора: 15:00
Стадіон: Полідепортіво Сур
Телебачення: Win+
АтлетікоНасьональ проти Америки де Калі
Гора: 17:30 вечора
Стадіон: Атанасіо Жирардо
Телебачення: Win+
АланзаПетролера проти Незалежності Медельїн
Гора: 7:35 вечора
Стадіон: Даніель Вілла Сапата
Телебачення: Win+
11квітня
Ягуарпроти Одного разу Кальдас
Гора: 17:30 вечора
Стадіон: Jaraguay
Телебачення: Win/Win+
СпортПасто проти Депортіво Перейра
Гора: 7:40 вечора
Стадіон: Відомчий Лібертад
Телебачення: Win/Win+
12квітня
АтлетікоБукараманга проти Кортулуа
Гора: 7:40 вечора
Стадіон: Альфонсо Лопес
Телебачення: Win/Win+
Слід зазначити, що першими кваліфікаційними турнірами до наступного раунду є Атлетико Насьональ, Депортес Толіма і Міллонаріос.
Іншими новинами слід зазначити, що цієї п'ятниці, 8 квітня, нічия відбудеться з 13:00 з передачею Win Sports+, щоб визначити ключі до раунду 16 Кубка Dimayor Betplay, де вони вже посіяні; Юніор, Насьональ, Міллонарій, Толіма, Калі, Еквідад, Америка та Медельїн .
У попередньому матчі цього змагання Independiente Santa Fe досягла кваліфікації до раунду 16 Кубка Dimayor Betplay, перемігши Депортіво Пасто, 4-0 на сукупності. «Волканики» не подолали складне завдання перемоги в столиці республіки, щоб мати шанс перейти до наступного етапу турніру.
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