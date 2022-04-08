Це чотири найбільш переглянуті вигадки на Netflix у світі

Були оприлюднені найпопулярніші вигадки споживачів Netflix , і в цьому рейтингу латиноамериканська вигадка, аргентинське виробництво Granizo (All Hail) , у головній ролі Гільєрмо Франчелла, актора переможця Оскара Оскара « Секрет його очей ». І, як і очікувалося, другий сезон Бріджертонатакож досяг числа 1, з приголомшливими цифрами.

У другому сезоні «Бріджертона» історія зосереджена на Вісконті Ентоні та його пошуках дружини. (Netflix)

Після великого першого сезону - який очолив серіальний всесвіт, поки не прибув корейський феномен The Squid Game - ця друга партія серії, створеної шоуранном Шондою Раймес , носить корону королеви з майже 252 мільйонами годин перегляду, що робить це найбільш переглянутий заголовок за тиждень у списку вигадок, що розмовляють англійською мовою. Хороша цифра, щоб конкурувати з історичним номером 1, Squid Game точно, яка домінує майже з 572 мільйонами.

Бріджертон, заснований на романах Джулії Куїнн, не тільки захопив аудиторію стільки, скільки інтегрував Топ-10 у 39 країнах, але й спонукав перший сезон піднятися на друге місце, з 53 мільйонами годин перегляду. У номері 3 за нею послідувало реаліті-шоу Is It Cake? (Це торт?) ,з 26,5 млн.

Райан Рейнольдс зіграє в цій футуристичній історії, в якій його супроводжують Марк Руффало, Зої Салдана та Дженніфер Гарнер. (Netflix)

Серед англомовних фільмів «Адам Проект», в якомузнялисяРайан Рейнольдс, Зої СалданьятаМарк Руффало, оселилися на першому місці з майже 18 мільйонами годин перегляду. Це також дозволило йому бути частиною групи найпопулярніших вигадок в історії платформи: він зайняв 5-е місце, з 227 мільйонами.

Ще одна вигадка, яка сильна, - це міхур (The Bubble) , нова комедіяДжадда Апатова,якій вдалося посісти 2 місце з переглядом понад 12 мільйонів годин. Тим часом документальний фільм Нікому не довіряйте: на слід короля криптовалют він перевищив 12 мільйонів.

Гільєрмо Франчелла, актор оскароносної «Таємниці їхніх очей», є головним героєм абсолютно нового хіта «Град». (Netflix)

Що стосується міжнародних вигадок, то « Град » та «Бізнес-пропозиція » (бізнес-пропозиція) лідирують відповідно серед фільмів та серіалів. Фільм з Гільєрмо Франчелла (The Clan, My шедевр) потрапив в Топ-10 з 32 країн і увійшов першим в глобальному рейтингу з більш ніж 24 мільйонами годин перегляду. У ній розповідається історія метеоролога Мігеля Флорес, який робить помилку в прогнозі погоди і не попереджає населення про падіння граду, який перетворює його популярність в колективну ненависть і штовхає його в подорож емоційного відкриття.

Ще одним фільмом, який дуже добре вимірював у цій категорії, був Чорний краб (Чорний краб) , вякому знявся NoomiRapace:він увійшов до Топ-10 з 78 країн і накопичив понад 11 мільйонів годин переглянутих. Це зробило роботу Адама Берга, яка слідує за шістьма солдатами в постапокаліптичному світі, коли вони виконують таємничу місію, 5 місце в списку найпопулярніших вигадок у глобальному рейтингу.

Корейські серіали продовжують зачаровувати аудиторію: «Пропозиція про роботу» вже чотири тижні було номером 1. (Netflix)

Можливо, як спадщина великого впливу, який зробила The Squid Game , корейським серіалам вдається досягти великого рівня аудиторії. Прикладом є пропозиція про роботу : ця вигадка, яка переглядає сучасний та розумний спосіб сюжету бідного хлопчика, багатий дівчиною, вже чотири тижні міцно перебуває у верхньому місці міжнародних телевізійних постановок із 32,5 мільйонами годин перегляду.

Цене тільки південнокорейський титул у рейтингу: інші, які дуже добре вимірюють, -двадцять п'ять двадцять один (двадцять п'ять двадцять один), ювенальна справедливість, прогнозування любові та погоди та зомбі серії Weare Dead (Все з Us Are Dead) , який після 10 тижнів продовжує в списку з майже 9,5 мільйонів годин спостерігали.

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