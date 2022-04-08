США санкціонували російську суднобудівельну компанію і найбільший у світі виробник алмазів

FILE PHOTO: A piece of diamond-bearing kimberlite on display in Yellowknife, Northwest Territories in Canada September 26, 2015. REUTERS/Susan Taylor/File Photo

СШАу четвер оприлюднили санкції проти найбільшого в світі виробника алмазів Alrosaта суднобудівної, ремонтно-технічної компанії United Shipbuilding Corporation (USC) у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

«Ці дії, вжиті з Держдепом і в координації з нашими союзниками і партнерами, відображають наші постійні зусилля щодо обмеження доступу Кремля до активів, ресурсів і секторів економіки, які мають важливе значення для постачання та фінансування брутальності Путіна», - сказав заступник міністра казначейства з питань Тероризм і фінансова розвідка, Брайан Нельсон.

Міністерство фінансів США нагадав у своїй заяві, Alrosa, компанія, яка відповідає за 90 відсотків потужностей видобутку алмазів Росії, також була санкціонована Канадою, Великобританією, Новою Зеландією та Багами.

«ЄСК відповідає за будівництво майже всіх військових кораблів в Росії, а також тих, що побудовані для іноземних замовників. Поряд з перепризначенням ЄСК, Державний департамент призначив 28 дочірніх компаній і вісім членів правління», - сказав він у зв'язку з суднобудівною компанією.

El Departamento del Tesoro norteamericano anunció medidas contra empresas rusas en respuesta a la invasión a Ucrania REUTERS

Через ці санкції проти цих восьми членів ЄСК, їх майно та інтереси в США «заблоковані». «Крім того, також блокується будь-яка організація, яка прямо чи опосередковано перебуває у власності на 50 відсотків або більше одним або кількома заблокованими особами», - додали в Департаменті казначейства.

М'ЯСНИКМАЙУПОЛА

УрядАвстралії оголосив у четвер про введення фінансових санкцій та заборон на поїздки проти полковника російської армії Михайла Мізинцева на прізвисько «м'ясник Маріуполя», а також64 інших росіян і двох українцівза вторгнення Росії в Україну.

Окрім Мізинцева, який несе відповідальність за бомбардування театру, повного цивільних осіб у місті Маріуполь, заходи зачіпають віце-прем'єр-міністра Дмитра Григоренката керівника економічного розвитку Максим Решетніков, серед інших вищих посадових осіб, зазначає Міністерство закордонних справ Австралії.

До переліку також увійшли Галина Данильченко, яку Росія «поставила» як «мера» українського міста Мелітополя, а також український законодавець Олег Волошин, який, згідно з заявою Австралії, працює з Росією, щоб підірвати київський уряд.

Новий виток санкцій настає після того, як в українському місті Буча та інших селах навколо Києва з'явилися докази можливих військових злочинів, які виникли внаслідок масових вбивств мирних жителів, приписаних російським силам .

(З інформацією від Europa Press)

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