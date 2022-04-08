Історія Хуасі та Ястая, кондорів, які повернуться до дикої природи

Трохи більше року тому два кондори, які виросли під опікою людини в Кордові та Ла-Ріоха, прибули до Центру порятунку Фонду Темайкен в Ескобарі, готові завершити свій навчальний цикл та перейти до повернення до природи в Ріо-Негро. Це відбувається завдяки програмі збереження Андського Кондора (PCCA), частиною якої є Темейкен.

Ястай і Хуасі - це два кондори, які народилися в Кордові та Ла-Ріоха відповідно. Ястай народився 23 листопада 2019 року в Тату Карреті, заповіднику Кордоби та Хуасі в Центрі збереження та порятунку Yastay в Ла-Ріоха, 27 жовтня 2019 року. Обидваприбули до Буенос-Айреса 12 лютого 2021 року в рамках артикульованої роботи між різними організаціями, які працюють над збереженням цього виду.

«І Хуасі, і Ястай - кондори, народжені під опікою людини, але природною інкубацією, тобто вони народилися з батьками і залишалися з ними стільки часу, скільки потрібно. Тойфакт, що кондори перебувають зі своїми батьками на першому році життя, є важливим для поведінкових питань, таких як годування, догляд за пташенятами, догляд або тандлінг», - пояснив Хуан Кабур, відповідальний за команду доглядача Центру відновлення видів Temaikèn (CRET).

«Після цього періоду виконується робота, щоб можна було об'єднати їх з рештою кондорів, які можна знову вставити з ними», - додав Кабур. І цей етап - це те, що успішно пройшли Хуасі та Ястай, готові до наступної зупинки: гірський хребет Пайлеман, розташований на узбережжі Ріо-Негрина.

Вашприїзд і перебування в Ескобарі

Esta especie suele ser víctima de cazadores, resultan heridos por trampas o sufren envenenamiento por ingestión de balas de plomo con las que matan a los animales de los cuales se alimentan

Коли кондори прибувають до Fundación Temaikèn із порятунку, їм доводиться пройти ряд ветеринарних перевірок та діагностики, необхідних для визначення стану здоров'я, відновлення та можливої реінтеграції . Цей вид часто є жертвою мисливців, травмованих пастками або отруюється ковтанням свинцевих куль, які вбивають тварин, якими вони харчуються. Вонитакож можуть зіткнутися з техногенними конструкціями, такими як високовольтні кабелі або інші зміни в їх природному середовищі існування.

Нащастя, це не так, як прибули Хуасі та Ястай, оскільки, як вони розповідають в Темайкен, їх виховували батьки, і «обидва прибули в ідеальному стані та з відповідними ветеринарними скидами з місць походження».

Протягом цього часу вони провели в Ескобарі, крім моніторингу свого здоров'я, вони пройшли поведінковий огляд, де оцінювали, як вони живуть зі своїми потенційними партнерами з реінтеграції. Чому вони вивчають свою поведінку?

«Кондори, як і інші смітники, є стадійними тваринами, а значить, вони можуть пересуватися групами по кілька особин. У CRET в різних установах країни зібралася зграя кондорів, народжених під опікою людини. Сумісність цих тварин контролювалася, і оцінювалося, що вони можуть висловити природну поведінку, яку будь-який кондор висловив би у дикій природі. Тобто, наприклад, під час годування вони виглядають як кондор виглядав би в Андах або у Високих піках Кордови під час їжі», - сказав Кабур.

Cuando los cóndores llegan a Fundación Temaikèn provenientes de rescates, tienen que atravesar una serie de chequeos veterinarios y diagnósticos necesarios para determinar su estado de salud, recuperación y posible reinserción

Простір, підготовлений для кондорів у CRET, дуже особливий, оскільки всі тварини, які проводять там час, роблять це під людською ізоляцією, що означає, що ті, хто щодня має справу з цими тваринами, роблять це приховано. Що стосується кондорів, вольєри мають дзеркальні вікна, щоб запобігти позитивному пов'язанню людей зі своїм харчуванням. У зв'язку з цим Хуан зробив висновок, що «наприкінці свого часу в Центрі відновлення можна сказати, що це тварини, придатні як клінічно, так і поведінково для реінтеграції в природу».

Наступнийкрок: остаточні перевірки та смуга крила

Через рік і місяці після його прибуття в CRET міждисциплінарна команда професій переїхала Хуасі та Ястай до своєї ветеринарної лікарні, де вони провели остаточний ветеринарний огляд, де разом з командою PCCA вони також приступили до розміщення своїх груп крила. « Смуга крила - це маркування, яка розміщена, як випливає з назви, на одному з її крил. На сьогоднішній день ця «етикетка» схожа на DNI кожного, і як тільки їх побачать, що літають навколо Патагонії, це послужить нам, щоб ми могли спостерігати за ними бінокль або монокль і, таким чином, знати, який з них є», - пояснив Кабур і уточнив, що «смуги не важкі, тому вони не викликають болю чи дискомфорту у тварин».

Хуасі і Ястай готові до наступної зупинки в цій довгій дорозі: Пайлеман, Ріо-Негро. Тамце буде їх місце реінтеграції, але спочатку вони повинні пройти етап адаптації в «presuelta» вольєрі.

З Temaikèn вони пояснюють, що «цей сайт, яким керує PCCA, знаходиться на скельному утворенні понад 400 метрів над рівнем моря. Важливо, щоб тварини досягли цієї точки за кілька місяців до своєї реінтеграції, оскільки вони повинні звикнути до навколишнього середовища і, перш за все, до теплових течій та вітрів у регіоні». Очікується, що кондори поїдуть до цього пункту призначення протягом найближчих тижнів, щоб здійснити останній етап цього процесу реінтеграції. Досінемає встановленої дати, оскільки спочатку всі установи, які складають програму, повинні оцінювати випадки та можливості, оскільки в районі змінюється клімат.

Huasi y Yastay están listos para la siguiente parada de este largo viaje: Pailemán, Río Negro

«У Пайлемане будуть технічні працівники різних організацій на чолі з Екопарком та Фундасіоном Біоандіною. Вони живуть біля основи поля, розташованого біля підніжжя плато, і відповідають за те, щоб продовжувати стежити за кондорами в їх природному середовищі існування. Вони продовжуватимуть спостереження у своїх нових та остаточних приміщеннях, поки не настане час їх знову вставити. Там, завдяки смугам крил та супутникам відстеження та телеметрії, вони зможуть супроводжувати їх та контролювати їх ефективність, продовжувати подавати важливу інформацію про цей вид та збереження», - підсумував Кабур, який брав участь у моніторингу кондорів у 2019 році, коли Фонду вдалося знову вставити кондора вперше народженого в Біопарку Темайкен.

Ястай та Хуасі приєднуються до понад 100 кондорів , які пройшли через Центр порятунку Андського Кондора Фонду Темайкен протягом 10 років. Виходячиз усієї країни, 70% цих випадків можуть бути реабілітовані та випущені в природне середовище. Інші, через серйозність своїх травм, хоча вони не можуть бути повернуті в природу, стають частиною відтворення, освіти та наукових програм програми збереження Андського Кондора в Аргентині.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:



