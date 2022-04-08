День, коли комік Тео Гонсалес «врятував» Чемпіонат світу 1986 року в Мексиці

Безперечно, одним з найважливіших спортивних подій, які проводила Мексика, був Чемпіонат світу 1986 року, який залишив незабутні анекдоти, серед яких два голи Дієго Армандо Марадони проти Англії: «рука Бога» та «гол століття», обрамлений цією гонкою з півкорту.

Однак не всі великі історії розповідали на полі, і що краще, тому що, хоча це була найкраща презентація збірної в цьому типі змагань, вона не могла пройти повз чвертьфіналу.

Один з багатьох знявся комік Тео Гонсалес, якому в той час було 25 років і служив третім воротарем Клубу Леон. Він так і не дебютував, але зумів сісти на лаву, чекаючи свого шансу.

Під час відчаю, коли прибули нові воротарі, які були поміщені на нього, незважаючи на його час і досвід роботи з командою, він попросив менеджера ясність щодо його шансів на гру.

Teo González accedió a ser ayudante en las instalaciones de León durante el mundial de México 86 (Foto: Twitter @teogonzalezrisa)

Прийшов чемпіонат світу 1986 року, і вони пояснили Тео, що він залишиться ще рік, але контракт повинен бути підписаний після міжнародного конкурсу. З цієї причини рада попросила його залишитися на об'єктах Club León, щоб допомогти в тому, що було необхідно протягом місяців ярмарку Кубка світу, про що він детально розповів в інтерв'ю каналу YouTube RadioShow.

ГрупаС прибула до міста Леон, Гуанахуато, що складається з Франції, Угорщини, Канади та Радянського Союзу. Для підготовки ФІФА відправив офіційні мережі, які будуть поміщені в цілі стадіону Nou Camp в Лос-Пансас-Вердес.

Ця конкуренція першою використовувала квадратні сітки - ситуація, яка мала на увазі зникнення арки, яку старі мережі мали позаду, так що ускладнювало розміщення завдяки новим натягувачах.

Тео почав вивозити їх зі своїх ящиків, щоб почати ставити їх, але він зрозумів, що FIFA не послав натяжителів, тому починати матчі було неможливо. Суддя першого матчу, в якому знялися Канада і Франція, керував кортом, зауважив, що він знаходиться в ідеальному стані, але попередив сіток, що вони не були добре розміщені.

«Суд ідеальний, все дуже добре, але мережі не можуть бути такими», - сказав суддя. Комік сьогодні повідомив йому, що тензори не прибули, до яких рефері сказав: «якщо мереж немає, немає збігу».

Al final no obtuvo una renovación con los Panzas Verdes a pesar de las promesas y su esfuerzo (Foto: Instagram/@teogonzalezrisa)

Негайно штаб-квартира була змінена, але Тео Гонсалес мав дуже просте рішення. Вінпобіг до супермаркету і купив пластикові мотузки для одягу, які прив'язував до сіток, протягнув їх до стендів і розмістив так, щоб вони залишалися в напрузі, як просили протокол.

Завдяки цьому подвигу сьогоднішнього коміка, арбітр дав добро зіграти три відповідні матчі групи і врятував цей конкурс. Після закінчення матчів пройшло всього дві команди, Радянський Союз і Франція, обидві з п'ятьма очками.

Коли чемпіонат світу закінчився, Тео повернувся до передсезонного сезону Club León з обіцянкою ради директорів залишитися ще на рік, але новий тренер того часу повідомив йому, що його вже немає в його планах, тому через три роки він подякував йому.

Зраджений, як відчував сам комік, він не міг шукати обладнання протягом періоду, оскільки знав, що продовжить із Зеленими животами. Він продовжував грати в аматорському футболі, але серцевий напад недавно забрав його з кортів, хоча лікар обіцяв відпустити його, щоб продовжити.

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