Режим Чавіста відкинув призупинення Росією Ради з прав людини ООН

Міністр закордонних справ Венесуели Фелікс Пласенсія запевнив у п'ятницю, що Алжир позиціонує себе країнами, які відкидають відсторонення Росії від Ради з прав людини, про що повідомив йому посол африканської країни в Каракасі Абделькадер Хаджазі під час зустрічі у столиці Венесуели .

Міністр попередив через свій акаунт у Twitter про «шкоду багатолатералізму та порушення принципів універсальності міжнародних організацій, які порушені цим неправильним рішенням».

Рішення членів ООН, прийняте цього четверга, ґрунтується на нібито «грубих і систематичних порушеннях прав людини» , вчинених російськими військами в Україні.

Генеральна Асамблея інстанції схвалила ініціативу, яку просуває Вашингтон , 93 голосами за, 24 проти та 58 утримань, що значно перевищує необхідну більшість на дві третини, враховуючи, що враховуються лише «так» та «ніс».

У зв'язку з цим Пласенсія стверджувала, що «громада Націй не може піддаватися однолатералістичному позову, яке наполягає на введенні санкцій проти суверенних держав, щоб ізолювати їх, таким чином ризикуючи стабільністю міжнародних відносин».

Через кілька годин після того, як ООН призупинила Росію, уряд Венесуели відхилив рішення організації і запевнив, що це суперечить варіантам діалогу, які вона підтримує.

З моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого Росія була дуже ізольованою , і напередодні вчорашнього голосування вона тиснула на багато країн листом, попереджаючи їх, що голосування за або навіть утримання буде розглядатися як вороже жест з наслідками.

Зустріч міністра закордонних справ з послом Алжиру підтверджує дипломатичні відносини між двома країнами з 1971 року, двостороння співпраця яких у виробничому аграрномусекторі була посилена в лютому минулого року під час зустрічі чиновників з Карибського басейну та Африканські країни.

Обидві країни також проводять угоди про енергетику, освіту, культуру, торгівлюта промисловість.

(З інформацією від EFE)

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