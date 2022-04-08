SpaceX запустив першу приватну місію з трьома туристами на Міжнародну космічну станцію

Першаприватна поїздка на Міжнародну космічну станцію розпочнеться сьогодні з мису Канаверал, штат Флорида, США.

Злітзапланований на місцевий 11H17 (15H17 GMT) з космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида. З 2000 року на МКС подорожували кілька новачків. Росія відправила знімальну групу і японського мільярдера в минулому році. Але всі вони зробили це на борту ракет «Союз» і в супроводі космонавтів.

Цього разу саме компанія Axiom Space організувала поїздку у співпраці з SpaceX та NASA, винагородилася за використання своєї станції. Командироммісії на ім'я Ax-1 є іспано-американець Майкл Лопес-Алегрія, колишній космонавт, який вже перебував на МКС.

Інші члени команди заплатили десятки мільйонів доларів, щоб стати частиною місії, яка триватиме 8 днів у космосі з перебуванням в орбітальній лабораторії. Роль пілота займає американець Ларрі Коннор, власник фірми з нерухомості.

Також на борту присутні канадський Марк Паті, керівник інвестиційної фірми, і колишній пілот Ейтан Стіббе, співзасновник інвестиційного фонду. Стіббе стане другим ізраїльським астронавтом в історії, після Ілана Рамона, який загинув у 2003 році під час вибуху американського космічного човника Columbia після повернення з МКС.

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