Серхіо Майер назвав Густаво Адольфо Інфанте «мізогіністом і мачо» у справі Гектора Парри

Актор-співак Серхіо Майер виступив проти журналіста шоу Густаво Адольфо Інфанте через заяви, які водій дав щодо справи Гектора Парри , якого звинувачували в передбачуваному сексуальному насильстві з боку дочки Алекса Парри .

Через відео, розміщене у своєму акаунті в Twitter , колишній депутат партії Морена назвав господаря De Primera Mano мізогіністом і мачо , за його заявами, виставивши жертву Алексу Парру після своїх заяв щодо скарги, яку він подав проти батька.

«Хто пояснює Густаво Адольфо, що це називається мізогінією? Щовикористовувати невмілого його адвоката, щоб засудити депутата за те, що він підтримав неповнолітню жертву сексуального насильства, звинувачуючи мене в нібито торгівлі впливом, щоб відвернути увагу від переслідування проти передбачуваного кривдника і що це просто називається корупцією», - прокоментував колишній Гарібальді.

«Хто пояснює Густаво Адольфо, що використання всієї структури телевізійного каналу для нападу, знущання, постійного нападу на жінок, тому що вони жінки і не поєднуються з ними, називається гендерним насильством?» , додав він.

Sergio Mayer pidió que los medios no den espacio a Gustavo Adolfo (Foto: Twitter)

«Хто пояснює вам, що прохання про підтримку колишнього секретаря громадської безпеки, щоб відпустити вас на свободу, тому що ви репортер, і вони заарештували вас п'яним, і ви йдете з жінкою, яку ніхто не хоче знати, це торгівля впливом?» , сказав він.

Нарешті, бізнесмен також закликав ЗМІ не давати розважальному журналістському простору через коментарі, які він висловлює під час своїх програм: «У них не повинно бути мізогіністів та сексистів у своїх рядах лише для невеликого рейтингу . І мова йде не про згортання чиїсь свободи вираження поглядів, а про викорінення насильства над жінками».

Саме протягом червня минулого року обидві особистості з індустрії розваг в Мексиці знялися в сильній дискусії посеред прямого ефіру. З цієї нагоди Майєр відвідав програму, очолювану Густаво Адольфо на Imagen Televisión, в якій його допитували різні суперечки, в яких він брав участь, наприклад, спосіб вирішення спадщиниХосе Хоседля його дітей тароялті, а також підтримку він надав Джіні Хоффман і Алекса Парра.

El junio de 2021 protagonizaron un discusión en vivo (Foto: Twitter@deprimeramano)

Майєра допитали про мотиви та походження грошей, які він дав принцу пісні , і відповів: «Сину, я міг би сказати вам, що це для вас має значення». Крімтого, колишній Гарібальді запевнив, що він не прийшов на зйомку просто для того, щоб його допитали, а для нього запитати Густаво Адольфо про звинувачення, які він зробив проти нього, які, згідно з його заявами, він не зміг продемонструвати ніяким офіційним документом.

Дискусія посилилася, оскільки Інфанте назвав Майєра «тракала» та«транза», крім того, щозловживав своєю «маленькою владою» як депутатом.

Вирішуючи справу Гектора Парри, Серхіо запросив журналіста повідомити йому про торгівлю впливом: «Я закликаю чоловіка довести, що він торгівля впливами, піти і подати скаргу. Два адвокати, плюс його, - це три скарги на мене, і я збираюся відмовитися від своєї юрисдикції , щоб чоловік міг подати скаргу. Якщо вони не перевірять [...], нехай пан у відставку, щоб довести невідповідність».

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