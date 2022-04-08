Сарай Нарваес, вона молода жінка, яка все ще не вистачає після потрапляння в греблю Гуатапе в Антіокії

Сарай Нарваес Гранада - це ім'я однієї з трьох молодих жінок, які нібито були причетні до аварії на гідроциклі в Гуатапе, Антіокія 6 квітня. Там були присутні надзвичайні сили, які оголосили, що одна з жінок померла, одна зникла, а інша залишилася живою, після того, як вони опиняться без рятувальних жилетів, що плавають у водоймі.

Зникла жінка все ще саме Сарай, якій було б близько 23 років і була б уродженкою Медельїна. Поки що про молоду жінку відомо мало, оскільки більш широких повідомлень від влади про її особу не було.

Пожежники та рятувальники прибули в район, коли їм розповіли про подію, негайно розпочавши пошуки молодої паїси. Як повідомляє Адміністративний департамент управління ризиками Антіокії, DAGRAN, станом на четвер вдень майже 11 професійних дайверів вже завершили 8 занурень, шукаючи Сарай, але без отримання результатів.

«Оперативні організації продовжують шукати одну з молодих жінок, яка зазнала аварії на гідроциклі в водосховищі Гуатапе. Команда з 11 дайверів здійснила занурення без будь-яких результатів», - прокоментував суб'єкт господарювання.

У соціальних мережах ви можете прочитати деякі спустошені коментарі щодо ситуації двох жінок, які найбільше постраждали від нещасного випадку. Тим часом підтримка пожежників в регіоні приєдналася до відділу надзвичайних ситуацій інших муніципалітетів, таких як Ріонегро та Ель-Пеньон, включаючи пожежників Медельїна.

Через два дні після того, як сталася аварія, влада не знаходить місцезнаходження Сарай і визначила, що в районі, де проводиться обшук, глибина водойми досягне до 25 метрів.

Аварія сталася опівдні в середу на висоті Палестинської стежки в Ель-Пеньолі, тоді як вони намагалися взяти шапку, яку один із їхніх друзів опустив у воду, який у можливому русі вони зробили на мотоцикл, який він перекинувся, змусивши жінки впасти у водойму.

Двоє з них, як повідомляється, не змогли плавати, тоді як вижив, крім порятунку свого життя, знаючи, як плавати, врятував тіло одного зі своїх друзів. Про це повідомила командир пожежної частини Ель-Пеньоль Марія Вергара.

Невідомо, кому належить мотоцикл, на якому були представлені події і чому троє молодих жінок вирішили здійснити такий ризикований маневр без рятувальних жилетів. Наступного звіту надзвичайних сил очікується цієї п'ятниці, щоб з'ясувати, чи можна знайти місцезнаходження Сарай Нарваес.

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