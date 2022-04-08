Ріва Паласіо спалахнула в AMLO за «боротьбу з усіма»: «Істеричний хлопчик»

Нещодавні зіткнення Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO) проти Верховного Суду, радників INE, конгресменів США чи художників, які виступили проти поїзда майя, викликали всілякі критики президента Мексики.

Такий випадок журналіста Раймундо Ріви Паласіо, який вважав у своїй останній колонці для Ejecentral , що здатність дивувати Андреса Мануеля Лопеса Обрадора завжди матиме сюрприз, щоб надати йому, особливо якщо мова йде про його постійні позови.

Тому що, за словами письменника, для президента Мексики вони все однакові. Від Джо Байдена, його американського колеги, до мексиканського актора Еудженіо Дербеса, головуючого радника INE, Лоренцо Кордової або Європейського парламенту.

«В його голові немає ієрархічної структури, а скоріше рагу емоцій» і «його войовниче нетримання дивовижне», були деякими термінами, використовуваними у вищезгаданому тексті.

Riva Palacio aseguró que AMLO piensa en salir impune de todas las peleas en las que se ha enfrascado últiammente EFE/FRANCISCO GUASCO EFE

На цьому він наполягав, пов'язано з тим, що АМЛО «несе в собі машину злості і невтомної агресії», яка говорить про образи будь-кому, що напівправди або прямо навіть брехня.

Все це також буде керуватися «величезною самооцінкою», яку автор може визнати в мексиканському президенті, що змушує його бачити всіх інших з знебогою.

Ці заяви з'явилися після того, як AMLO вирвався проти Верховного суду нації через нібито невеликий інтерес, який мирові проявили в реформі електроенергії, суть якої суперечить положенням чинного законодавства.

І перш ніж поставити під сумнів, чи направляють вони свою виставу на мексиканський народ, він закінчив фразою, що Ріва Паласіо вважається найбільш запам'ятовується у майбутньому всього шестирічного терміну: «І не дозволяйте їм прийти до мене, що закон - це закон, не дайте мені тієї історії, що закон - це закон».

AMLO arremetió contra la SCJN por la Ley Eléctrica y Ley de Austeridad FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia | Andrea Murcia

Він також перерахував слова AMLO проти групи конгресменів США , які направили лист держсекретареві Ентоні Блінкена і прокурору Мерріку Гарланда про Алехандро Герца Манеро , в якому вони зазначають, що він «атакував судові органи».

Президент сказав, що підходи американських демократів обумовлені тим, що є інтереси, пов'язані з тим, що вони перебувають у сезоні кампанії, щоб зробити висновок: « вони неправильні, необізнані, і з цим я закриваю: (...) ми не приймаємо втручання».

Нарешті, Ріва Паласіо нагадав, що AMLO дискваліфікував міністрів Верховного Суду, назвавши їх «адвокатами роботодавців» за усунення 10-річного вето колишні чиновники, щоб вони могли працювати в приватному секторі.

«Огидно, що міністри не встановлюють стандартів і не скасовують ці обмеження. Уявіть собі: деякі люди, які працюють в Pemex і мають інформацію про те, де знаходяться археологічні пам'ятки і збираються працювати з приватною ініціативою. Це корупція», - сказав він на прес-конференції.

Andrés Manuel López Obrador fue criticado por Raymundo Riva Palacio, quien consideró que sus constantes enojos los debe a "su inmensa autoestima" FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas

Після вищезгаданих епізодів журналіст Раймундо Ріва Паласіо закінчив, заявивши, що Лопес Обрадор «іноді поводиться як істерика, невихлена та егоїстична дитина».

Однак, хоча він вважає, що з роками може піти з усім, і за обставин також може бути поворот гвинта, настільки, що йому повернуться ворожість, агресія та образи.

«Ми побачимо, якою буде відповідь тих, кого він жорстоко поводився. Наразі все вказує на те, що воно не залишиться безкарним», - підсумував журналіст у своїй останній колонці для Ejecentral.

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