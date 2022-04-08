Дві дочки Путіна увійшли до чорного списку ЄС і були покарані разом з 214 іншими

Згідноз офіційним списком, оприлюдненим у п'ятницю, згідно з офіційним списком, оприлюдненим у п'ятницю, Євросоюзом, внесеним у чорний список президента Росії Володимира Путіна та понад 200 осіб .

Ті, що входять до списку, до якого також входять 18 компаній, стикаються із захопленнями активів та заборонами подорожей у всіх 27 країнах Європейського Союзу.

США і Великобританія вже санкціонували двох дочок Путіна: Марію Воронцову і Катерину (або Катерину) Тихонову , які народилися в 1985 і 1986 роках відповідно.

Йогомати - колишня дружина російського лідера Людмили, про розлучення якої з Путіним було оголошено в 2013 році.

Кремль зберіг деталі життя дочок Путіна дуже добре охоронював таємницю.

Країни-члени ЄС вже погодилися бути включеними на початку цього тижня, але їх чорний список вступив в силу лише в п'ятницю ввечері з публікацією в Офіційному журналі Європейського Союзу, що вимагає, щоб перекладацька робота була доступна на 24 мовах.

Maria Vorontsova

Всьогодо чорного списку ЄС було внесено 216 осіб , включаючи нащадків Путіна.

Іншими помітними записами були: Герман Греф, директор найбільшого банку в Росії, Сбербанк; олігарх Олег Дерипаска, власник збройових заводів; речник Міноборони Ігор Конашенков; більше членів надбагатої сім'ї Ротенберга, близької до Путіна; і члени політичної партії адміністрації керують підтримуваними Росією сепаратистськими анклавами на сході України

В ЄС заявили, що Воронцова входить до списку, оскільки вона співволодів Номенком, компанією, яка «бере участь у найбільшому приватному інвестиційному проекті Росії у сфері охорони здоров'я». Тому вважалося, що він отримав користь від російського уряду і був задіяний в секторі, який забезпечував йому доходи.

Вонанібито одружена з російським нідерландським бізнесменом, згідно з повідомленнями новин.

До списку ЄС увійшла її сестра Тихонова, оскільки вона «в даний час очолює ініціативу розвитку Innoopraktika, що фінансується ключовими російськими компаніями, директорами яких є члени найближчого кола олігархів, близьких до президента Путіна». Тому також було помічено, що він отримав користь від Кремля і брав участь у отриманні доходів.

Katerina Tikhonova baila con Iván Klimov durante el Mundial de Rock'n'Roll en Krakow, Polonia, en 2014 (REUTERS/Jakub Dabrowski) REUTERS

У кількох заявах Путін виявив, що його дочки говорять на кількох європейських мовах, отримали університетську освіту в Росії і живуть в цій країні. Також, що у нього є внучка. Ще не багато чого відомо, адже Кремль утримує сімейне життя Путіна поза суспільним прожектором.

За повідомленнями російських ЗМІ, Воронцова є ендокринологом великої урядової медичної дослідницької фірми, орієнтованої на лікування раку.

Російські ЗМІ визначають Тихонову як математика, який очолює науково-технічний фонд , афілійований з провідним державним університетом Росії. Тихонова також є професійною акробатичною рок-н-рол-танцівницею, і брала участь в престижних міжнародних змаганнях, повідомляє прес-релізи.

Євросоюзвже ввів заморожування активів самого Путіна через вторгнення в Україну , намагаючись посилити тиск на президента РФ і його найближче оточення шляхом вторгнення в Україну.

Останній пакет санкцій ЄС забороняє імпорт російського вугілля, заважає російським судам входити в європейські порти, розширює санкції проти фінансового сектору та торгівлі Росії.

(З інформацією від AFP)

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