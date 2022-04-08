Прокуратура вимагає 36 місяців попереднього ув'язнення Бруно Пачеко і племінників президента

7 квітня прокуратура вимагала 36 місяців превентивного тримання під вартою для семи, розслідуваних за передбачуваний злочин загострення змови в злочинній організації, в контексті справи Провіас Децентралізований (Puente Tarata III). У розпорядження також входять колишній секретар Офісу президента Бруно Пачекота два племінники президента Педро Кастільо, ВолодяВаскес Кастільо і ГіанМарко Кастільо.

Цим запитом займається п'ятий офіс Другої корпоративної прокуратури, що спеціалізується на корупційних злочин чиновників Ліми на чолі з прокурором Карлою Зеценарро Монж. Досліджуванимиособами, включеними до слідчого порядку, є:

1. Колишній генеральний секретар урядового палацу Бруно Пачеко Кастільо.

2. Колишній директор Provías Децентралізований Віктор Вальдівія Мальпартіда.

3. Чиновник цього суб'єкта Едгар Варгас Мас.

4. Бізнесмен Замір Віллаверде Гарсія.

5. Бізнесмен Луїс Карлос Пасапера Адріанзен.

Слід підкреслити, що попереднє утримання під вартою - це захід, регламентований статтею 261 КПК, який прагне позбавити розслідувану особу його волі на короткий проміжок часу, щоб не допустити його втечі. Якщо це звичайний випадок, він проводиться протягом 72 годин або трьох днів, але, будучи складним випадком, він триває до 10 днів. При цьому, в силу своєї складності, вона видавалася на 36 місяців.

З іншого боку, прокуратура також попросила обмежувальний захід появи (забезпечення тимчасових засобів для забезпечення цілей кримінального провадження) з метою:

1. Чиновник Децентралізований Децентралізований Альсідес Віллафуерте Віскарра.

2. Бізнес-леді Карелім Лопес Арредондо.

3. Бізнесмен Марко Пасапера Адріанзен.

4, бізнесмен Гектор Пасапера Лопес.

5. Бізнесмен Віктор Сан-Мігель Веласкес.

БруноПачеко і племінники Кастільо залишаються на великих:

Однак колишній секретар Офісу президента і племінники президента продовжують не виступати за справедливість. Таким чином, Міністерство внутрішніх справ включило їх до Програми винагород.

«Негайно було запропоновано на рівні Депутатського Міністерства внутрішніх наказу вважатися одним з найбільш розшукуваних і мати винагороду», - сказав орган влади, оскільки згадані не могли бути розташовані обвинуваченням під час операції, яка прагнула поставити ордер на арешт проти їх.

«Весь цей звіт вже оформлений і був переданий внутрішньому сектору, щоб діяти відповідно до того, що вже регламентовано. Протягом годин ця нагорода повинна вийти і вважатися однією з найбільш розшукуваних», - додав він.

Для отримання інформації про місцезнаходження Бруно Пачечо пропонується S/ 30 тис. Підошви. Для отримання інформації про місцезнаходження Fray Vasquez Castillo та Gian Marco Castillo Gómez пропонується S/ 15 тисяч підошв.

Загалом Мінінтер включив до цієї Програми винагород п'ять втікачів, причетних до справи Пуенте Тарата III. Включення цих п'яти осіб було схвалено Комісією з оцінки злочинів (Cercri).

ІНШІЗАХОПЛЕНІ

Під час вищезгаданої операції, яка прагнула ввести в дію ордер на арешт проти причетних, бізнесмен Замір Віллаверде, Віктор Вальдівія Мальпартіда та Джордж Пасапера були заарештовані.

Крім того, командир ПНП повідомив, що представилися в судову службу на добровільних засадах : 1. Гектора Пасапера Лопес, 2. Віктор Сан-Мігель Веласкес і 3. Луїс Пасапера Адріанцен. Інші імена - це Едгар Варгас Мас та Альсідес Віллафуерте Візкарра, в цілому одинадцять людей передають прокуратурою.

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