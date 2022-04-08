Президент Іван Дуке підписав екстрадицію в США псевдонієла Отоніеля

Вранці п'ятниці, 8 квітня, президент Колумбії Іван Дуке Маркес повідомив через свій акаунт у Twitter, що підписав процедуру видачі до Сполучених Штатів Дайро Антоніо Усуги Давида, псевдоніаса Отоніеля, головного начальника клану Перської затоки.

«Я щойно підписав екстрадицію псевдоніма «Отоніеля», найгіршого наркоторговця та злочинця в недавній колумбійській історії. Інституції країни демонструють свою силу і силу», - сказав глава держави через свій акаунт в Twitter.

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