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п'ятниця 8 Квітень 2022
Україна

Президент Іван Дуке підписав екстрадицію в США псевдонієла Отоніеля

Після схвалення президента, той, хто був провідним лідером клану Перської затоки, знаходиться на межі відправки до США для реагування на різні провадження щодо незаконного обігу наркотиків

Newsroom Infobae

8 Квітень 2022

Вранці п'ятниці, 8 квітня, президент Колумбії Іван Дуке Маркес повідомив через свій акаунт у Twitter, що підписав процедуру видачі до Сполучених Штатів Дайро Антоніо Усуги Давида, псевдоніаса Отоніеля, головного начальника клану Перської затоки.

«Я щойно підписав екстрадицію псевдоніма «Отоніеля», найгіршого наркоторговця та злочинця в недавній колумбійській історії. Інституції країни демонструють свою силу і силу», - сказав глава держави через свій акаунт в Twitter.

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