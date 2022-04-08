Приготуйте наваристу пасту в соусі болоньєзе за наступним перуанським рецептом

Новийрецепт приготування вдома, з різноманітністю макаронних виробів, що існує в Перу, немає кращого способу продовжувати пробувати страви, які годують гастрономію. Цього разу мова йде про соус болоньєзе, з перуанським рецептом, який ви повинні покласти на випробування, щоб продовжувати практикувати свої кулінарні навички.

У цьому сенсі Acomer.pe приносить практичний рецепт, який легко зрозуміти, якщо у випадку, якщо вам потрібна підтримка з боку члена сім'ї чи друга. Ідея полягає в тому, що ви знаєте, як приготувати макарони в соусі болоньєзе, не спалюючи щось і не намагаючись. Ви повинні бути мотивовані зламати цей бар'єр не приготування їжі, тому що настане день, коли ви будете жити поодинці, і ви не зможете продовжувати їсти фаст-фуд або ззовні.

Пам'ятайте, що головне - зламати бар'єри і продовжувати практикувати. Тому зверніть увагу на інгредієнти, не пропустіть жодного з них. Про приготування дотримуйтесь його по порядку і не забувайте ніяких подробиць. Перевірте себе, що пора готувати.

ІНГРЕДІЄНТИ

- Оливкова олія (3 ст.л.)

- Яловичий фарш (150 грам)

- Свинячий фарш (! 50 грам)

- Біла цибуля (1/2 од.)

- дрібно нарізаний селера (2 ст.л.)

- Подрібнений часник (1 чайна ложка)

- Нарізана кубиками морква (1/2 од.)

- 1 баночка консервованого італійського помідора

- Сухе фарбоване вино

- 1 сухий лавровий лист

- 1 гілочка розмарину

- 2 склянки води або яловичого бульйону

- Сіль і перець (за смаком)

- Зубна паста (220 грам)

ПІДГОТОВКА

- У каструлю додайте 3 столові ложки оливкової олії. Додати 150 грам яловичого фаршу і 150 грам свинячого фаршу. Останній забезпечить необхідний жир, щоб соус вийшов смачним і соковитим. Підрум'янити на середньому вогні протягом 5 хвилин.

- Додати 1/2 одиниці білої цибулі і обсмажити на повільному вогні протягом 5 хвилин. 2 столові ложки дрібно нарізаної селери в горщику. Потім додати чайну ложку подрібненого часнику і смажити на повільному вогні 5 хвилин. Покладіть 1/2 одиниці нарізаної кубиками моркви.

- Вставити 1 баночку консервованого італійського помідора. Якщо у вас нічого не виходить, можна замінити його 6 добре стиглими томатами без насіння і без шкірки.

- Додайте хороший сплеск хорошого сухого червоного вина до всієї отриманої суміші і смажте, поки алкоголь не зникне.

- Не забудьте 1 сухий лавровий лист і 1 гілочку розмарину. Наступний крок - подати в каструлю 2 склянки води або яловичого бульйону. Гасити 40 хвилин.

- Видаліть ароматні трави і додайте сіль і перець за смаком. Якщо сіль вийшла занадто сухою, додайте ще води або яловичого бульйону. Потім йде головне, паста аль денте.

- Це 220 грам, які ви повинні додати в горщик із сумішшю, щоб інтегрувати її. Подавайте на тарілці і прикрасьте тертим пармезаном або петрушкою.

ПОЯСНЮВАЛЬНЕВІДЕО

Домашній рецепт приготування смачної пасти в соусі болоньєзе. Відео: Acomer.pe.

КОРИСТЬМАКАРОНІВ

Засловами La Vanguardia, його висока енергетична цінність робить його ідеальним харчуванням для людей, які займаютьсявисокими фізичними навантаженнями . Крім того, гідрати повільно поглинаються, тому енергія виділяється потроху. З іншого боку, вміст клітковини в макаронних виробах допомагає регулювати кишковий транзит і бореться з проблемами запорів.

Однак його високий вміст клейковини робить його не їжею, придатною для целіакії, якщо не споживається сорт, який не містить цієї речовини. Навіть з більшою кількістю властивостей він заснований на генерації повільнішого та легшого травлення, що робить його менш важким.

З іншого боку, за словами Pastas Doria, макарони містять вуглеводи, щоб організм працював належним чином відомий як цукру або вуглеводи. Він має великий відсоток заліза, де мінерал втручається в органічні процеси по всьому організму для наступного:

- Допомагає у формуванні еритроцитів.

- Бере участь у транспортуванні кисню в крові.

- Це союзник концентрації та когнітивних функцій.

Крім того, портал зазначає, що паста містить вітамін А, фолієву кислоту і цинк. Останнє дозволяє втручатися в синтез ДНК, гарне зцілення, серед інших.

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