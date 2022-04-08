Приготуйте наваристу пасту в соусі болоньєзе за наступним перуанським рецептом

Новийрецепт приготування вдома, з різноманітністю макаронних виробів, що існує в Перу, немає кращого способу продовжувати пробувати страви, які годують гастрономію. Цього разу мова йде про соус болоньєзе, з перуанським рецептом, який ви повинні покласти на випробування, щоб продовжувати практикувати свої кулінарні навички.
У цьому сенсі Acomer.pe приносить практичний рецепт, який легко зрозуміти, якщо у випадку, якщо вам потрібна підтримка з боку члена сім'ї чи друга. Ідея полягає в тому, що ви знаєте, як приготувати макарони в соусі болоньєзе, не спалюючи щось і не намагаючись. Ви повинні бути мотивовані зламати цей бар'єр не приготування їжі, тому що настане день, коли ви будете жити поодинці, і ви не зможете продовжувати їсти фаст-фуд або ззовні.
Пам'ятайте, що головне - зламати бар'єри і продовжувати практикувати. Тому зверніть увагу на інгредієнти, не пропустіть жодного з них. Про приготування дотримуйтесь його по порядку і не забувайте ніяких подробиць. Перевірте себе, що пора готувати.
ІНГРЕДІЄНТИ
- Оливкова олія (3 ст.л.)
- Яловичий фарш (150 грам)
- Свинячий фарш (! 50 грам)
- Біла цибуля (1/2 од.)
- дрібно нарізаний селера (2 ст.л.)
- Подрібнений часник (1 чайна ложка)
- Нарізана кубиками морква (1/2 од.)
- 1 баночка консервованого італійського помідора
- Сухе фарбоване вино
- 1 сухий лавровий лист
- 1 гілочка розмарину
- 2 склянки води або яловичого бульйону
- Сіль і перець (за смаком)
- Зубна паста (220 грам)
ПІДГОТОВКА
- У каструлю додайте 3 столові ложки оливкової олії. Додати 150 грам яловичого фаршу і 150 грам свинячого фаршу. Останній забезпечить необхідний жир, щоб соус вийшов смачним і соковитим. Підрум'янити на середньому вогні протягом 5 хвилин.
- Додати 1/2 одиниці білої цибулі і обсмажити на повільному вогні протягом 5 хвилин. 2 столові ложки дрібно нарізаної селери в горщику. Потім додати чайну ложку подрібненого часнику і смажити на повільному вогні 5 хвилин. Покладіть 1/2 одиниці нарізаної кубиками моркви.
- Вставити 1 баночку консервованого італійського помідора. Якщо у вас нічого не виходить, можна замінити його 6 добре стиглими томатами без насіння і без шкірки.
- Додайте хороший сплеск хорошого сухого червоного вина до всієї отриманої суміші і смажте, поки алкоголь не зникне.
- Не забудьте 1 сухий лавровий лист і 1 гілочку розмарину. Наступний крок - подати в каструлю 2 склянки води або яловичого бульйону. Гасити 40 хвилин.
- Видаліть ароматні трави і додайте сіль і перець за смаком. Якщо сіль вийшла занадто сухою, додайте ще води або яловичого бульйону. Потім йде головне, паста аль денте.
- Це 220 грам, які ви повинні додати в горщик із сумішшю, щоб інтегрувати її. Подавайте на тарілці і прикрасьте тертим пармезаном або петрушкою.
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КОРИСТЬМАКАРОНІВ
Засловами La Vanguardia, його висока енергетична цінність робить його ідеальним харчуванням для людей, які займаютьсявисокими фізичними навантаженнями . Крім того, гідрати повільно поглинаються, тому енергія виділяється потроху. З іншого боку, вміст клітковини в макаронних виробах допомагає регулювати кишковий транзит і бореться з проблемами запорів.
Однак його високий вміст клейковини робить його не їжею, придатною для целіакії, якщо не споживається сорт, який не містить цієї речовини. Навіть з більшою кількістю властивостей він заснований на генерації повільнішого та легшого травлення, що робить його менш важким.
З іншого боку, за словами Pastas Doria, макарони містять вуглеводи, щоб організм працював належним чином відомий як цукру або вуглеводи. Він має великий відсоток заліза, де мінерал втручається в органічні процеси по всьому організму для наступного:
- Допомагає у формуванні еритроцитів.
- Бере участь у транспортуванні кисню в крові.
- Це союзник концентрації та когнітивних функцій.
Крім того, портал зазначає, що паста містить вітамін А, фолієву кислоту і цинк. Останнє дозволяє втручатися в синтез ДНК, гарне зцілення, серед інших.
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