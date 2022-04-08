Фотографії Брітні Спірс викликали підозру в поїздці в Плайя-дель-Кармен

Кілька днів тому Брітні Спірс почала ділитися вмістом у своїх соціальних мережах, де вона дала підказки, що відпочиває в Мексиці . Хоча вона не викрила, на якому пляжі вона насолоджується морем, користувачі Twitter та Instagram стверджують, що вона знаходиться в Плайя-дель-Кармен.
З минулого квітня 3rd Брітні поділилася фотографіями та відео через Instagram зі своїм нареченим Семом Асгарі , де вона демонструє свої дні на пляжі. Оскільки він показав деякі пейзажі, які, на думку користувачів мережі, нагадують Юкатан або Кінтана-Роо, більшість говорили, що це може бути в Плайя-дель-Кармен.
Саме Ашгарі викрив і підтвердив, що вони обидва в Мексиці, але він не згадав, в якому стані чи готелі. У дописі, де він поділився серією фотографій, на яких позує перед пляжем, Сем сказав, що вдячний у підписі і поставив емоджі прапора Мексики, крім хештегу #MexicanBatman. Сем також позначили бренд капелюхів у Тулумі.
У першому відео Спірс поділилася про свою відпустку, вона виглядає щасливою зі своїм нареченим і домашнім улюбленцем, подорожуючи в маленькому човні. Він також знімав захід сонця, за допомогою якого він засвідчив, що знаходиться на пляжі.
Крім того, вона розмістила серію фотографій з Вікторією Ашер, її особистим помічником, яка також супроводжувала б її у своїй поїздці. На цих образах Вікторія зображувалася обійнята, без одягу і всередині басейну.
Відео, яке привернуло найбільшу увагу користувачів мережі, було тим, в якому його переглянули топлес, тепер з піску пляжу та з деякими людьми ваудиторії.
Через розкіш, показану у відео та фотографіях, якими поділилися Брітні та її хлопець, її шанувальники відчувають, що це дорогий готель , де її конфіденційність буде захищена від людей, які хочуть її знайти та переслідувати.
Крім того, перекладач Токсичний підтвердив, що вона знаходиться на курорті, де папараці не допускаються, тому немає нікого, хто вривається в її приватне життя. У цій публікації він подякував своєму адвокату за те, що він рекомендував йому це місце, тому що він зміг насолоджуватися «вперше у моєму житті», не домагатися пресою і вміти поводитися так, як хоче.
Інша річ, яка здивувала своїх шанувальників, - це те, що принцеса поп-музики вперше назвала Сема своїм «чоловіком», але невідомо, чи дійсно вони святкували своє весілля.
Американська преса каже, що співак знаходиться в Мексиці, це тому, що з'ясувалося, що Джейсон Олександр поділився у своєму акаунті в Instagram, що він також нібито знаходиться в країні, хоча цього було відмовлено.
З іншого боку, користувачі мережі згадували, що минулого грудня Спірс відсвяткувала свій 40-й день народження в Мексиці. З цього приводу він також не ділився, де відпочивав, але поділився коротким відео з деякими кадрами свого готелю та торта, а в описі він написав: «Мексика була добре».
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