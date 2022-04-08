Фотографії Брітні Спірс викликали підозру в поїздці в Плайя-дель-Кармен

Кілька днів тому Брітні Спірс почала ділитися вмістом у своїх соціальних мережах, де вона дала підказки, що відпочиває в Мексиці . Хоча вона не викрила, на якому пляжі вона насолоджується морем, користувачі Twitter та Instagram стверджують, що вона знаходиться в Плайя-дель-Кармен.

З минулого квітня 3rd Брітні поділилася фотографіями та відео через Instagram зі своїм нареченим Семом Асгарі , де вона демонструє свої дні на пляжі. Оскільки він показав деякі пейзажі, які, на думку користувачів мережі, нагадують Юкатан або Кінтана-Роо, більшість говорили, що це може бути в Плайя-дель-Кармен.

Sam compartió esta foto, en donde confirmó que está en México con Britney (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Саме Ашгарі викрив і підтвердив, що вони обидва в Мексиці, але він не згадав, в якому стані чи готелі. У дописі, де він поділився серією фотографій, на яких позує перед пляжем, Сем сказав, що вдячний у підписі і поставив емоджі прапора Мексики, крім хештегу #MexicanBatman. Сем також позначили бренд капелюхів у Тулумі.

У першому відео Спірс поділилася про свою відпустку, вона виглядає щасливою зі своїм нареченим і домашнім улюбленцем, подорожуючи в маленькому човні. Він також знімав захід сонця, за допомогою якого він засвідчив, що знаходиться на пляжі.

Britney compartió varias fotografías con Victoria, su asistente. Asimismo publicó un corto video donde ambas pasean en bicicleta (Foto: Instagram/@britneyspears)

Крім того, вона розмістила серію фотографій з Вікторією Ашер, її особистим помічником, яка також супроводжувала б її у своїй поїздці. На цих образах Вікторія зображувалася обійнята, без одягу і всередині басейну.

Відео, яке привернуло найбільшу увагу користувачів мережі, було тим, в якому його переглянули топлес, тепер з піску пляжу та з деякими людьми ваудиторії.

Через розкіш, показану у відео та фотографіях, якими поділилися Брітні та її хлопець, її шанувальники відчувають, що це дорогий готель , де її конфіденційність буде захищена від людей, які хочуть її знайти та переслідувати.

(Foto: Instagram/@britneyspears)

Крім того, перекладач Токсичний підтвердив, що вона знаходиться на курорті, де папараці не допускаються, тому немає нікого, хто вривається в її приватне життя. У цій публікації він подякував своєму адвокату за те, що він рекомендував йому це місце, тому що він зміг насолоджуватися «вперше у моєму житті», не домагатися пресою і вміти поводитися так, як хоче.

Інша річ, яка здивувала своїх шанувальників, - це те, що принцеса поп-музики вперше назвала Сема своїм «чоловіком», але невідомо, чи дійсно вони святкували своє весілля.

(Foto: captura de pantalla)

Американська преса каже, що співак знаходиться в Мексиці, це тому, що з'ясувалося, що Джейсон Олександр поділився у своєму акаунті в Instagram, що він також нібито знаходиться в країні, хоча цього було відмовлено.

З іншого боку, користувачі мережі згадували, що минулого грудня Спірс відсвяткувала свій 40-й день народження в Мексиці. З цього приводу він також не ділився, де відпочивав, але поділився коротким відео з деякими кадрами свого готелю та торта, а в описі він написав: «Мексика була добре».

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: