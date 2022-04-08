Педро Кастільо зустрівся з регіональними лідерами на 5-й Децентралізованої Раді Міністрів Пуно

Президент Республіки Педро Кастільоочолює п'яту децентралізовану раду міністрів у регіоні Пуно. У сесії взяли участь глава Кабінету міністрів Анібал Торрес; державні міністри; регіональний губернатор Пуно Герман Алехо Апаза; та мери провінцій та округи.

Під час зустрічі опрацьовується Порядок денний територіального розвитку Пуно на основі пріоритетності вимог регіону щодо закриття прогалин на користь населення.

Раніше президент Педро Кастільо брав участь у доставці понад 14 тонн продуктів для догляду за 682 мешканцями району Хуата, в Пуно, де підтвердив підтримку найбільш вразливих сімей у цій юрисдикції країни.

Главу держави супроводжувала міністр розвитку та соціальної інтеграції Діна Болуарте.

АнібалТОРРЕС

Більш ніж на годину пізно глава Кабміну відкрив сесію промовою, в якій уникав згадки Адольфа Гітлер, але захопив момент, щоб порівняти його з колишнім президентом Альберто Фузіморі, заявивши, що «навіть найдосвідченіший злочинець може зробити позитивні справи».

Він також зазначив, що він не чіпляється за позицію прем'єра і що «ми будемо підтримувати уряд Педро Кастільо, де б ми не були, тому що ми тут не за позицію, а для захисту інтересів країни».

«Він був опосередкованим автором викрадення, тортур та розчленування студентів La Cantuta, а також спалення їх останків та підпільного поховання на дорозі з Ліми до Сьенегільї. Чи можу я просто сказати, що ви не зробили чогось хорошого? Мені б ракувало правди. Я чесна людина і кажу правду, нічого не боюся, тому що я не чіпляюся за позицію. Я навчився виживати своєю роботою, а не просто просити роботу, як інші зробили за 200 років республіканського життя», - додав він.

Анібал Торрес захищає виступ Гітлера в Пуно | ВІДЕО: Канал N

З іншого боку, і залишивши осторонь суперечки, він зазначив, що на засіданнях міністрів на засіданнях призвели до положення, за допомогою якого 91% або 98% острівної гуано виділяється для розподілу національним фермерам та експорту решти; а також правило, яке дозволяє використовувати свіже молоко та мінімум відсоток сухого молока для опрацювання продукту в його випареному варіанті.

Глава ПКМ зазначив, що такий захід приносить користь національним переможцям та засмучує певний сектор, який буде завдано шкоди положенням. На цьому етапі він підкреслив, що уряд був обраний для управління на користь більшості перуанців.

«Якщо ми демократи, ми повинні поважати волю народу, тому що це демократія, це верховенство права», - підкреслив він.

Торрес Васкес повторив свій заклик подолати політичні розбіжності та невдачі, щоб досягти згоди, випередивши Перу, щоб працювати над найнагалішими потребами населення.

У зв'язку з цим він привітав Конгрес Республіки з затвердженням законопроекту, який виконавча влада направила для звільнення продукції від основного кошика від загального податку на продаж (IGV).

«Ми повинні працювати разом, і ми чекаємо, коли Конгрес надішле автограф закону, щоб негайно опублікувати його, тому що шлунок перуанців більше не витримає», - сказав він.

Глава ПКМ також зазначив, що виконавча влада подала законопроект про реформу Конституції щодо усунення монополій, олігополій, домінуючих позицій, накопичення та спекуляцій.

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