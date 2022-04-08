Національний фонд кави отримав кредит на суму 40 мільйонів доларів США від японського банку

Foto de archivo ilustrativa de un trabajador sosteniendo frutos de café tras cosecharlos en Chinchina, Colombia Nov 22, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

3-річний кредит на дав Національний фонд кави японський банк Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Smbc) на суму 40 мільйонів доларів в рамках внеску в Цілі сталого розвитку .

З огляду на актуальність даного кредиту для Фонду, слід зазначити, що він був оцінений на рівні сталого фінансування відповідно до принципів соціального кредитування Асоціації ринку кредитів, Азіатсько-Тихоокеанської асоціації кредитного ринку та позикових синдикацій та торгової асоціації, суб'єктів господарювання спеціалізуються на так званих синдикованих позиках.

«Ми пишаємося тим, що просуваємо наші відносини з японським фінансовим ринком не тільки через його міжнародне визнання, а й тому, що це ідеальне доповнення до досягнень, досягнутих за останні 60 років з точки зору позиціонування колумбійської кави в Японії», - сказав генеральний директор Національний фонд кави, Роберто Велес Вальєхо.

Це гарний час для виробництва кави та її міжнародної проекції. Відповідно до кредиту, наданого банківською корпорацією Sumitomo Mitsui (Smbc) Національному фонду кави, Національна федерація виробників кави відсвяткувала 60-ту річницю свого дочірнього підприємства в країні сонця, що сходить.

За даними установи, Японія є другим ринком прямих продажів Федерації , а також п'ятим місцем для колумбійського експорту та одним з основних клієнтів стратегії гільдії з доданою вартістю, в даному випадку - колумбійської фабрики заморожування сушеної кави, відомої як Buencafé .

Крім того, Федерація підкреслила, що в результаті роботи дочірньої компанії в Японії це був історичний запуск преміальної кави «Смарагдова гора» в 1989 році, яка спочатку продаваласякорпорацією Міяко Шокухін, тепер Capital Corporation.

Цей розкішний продукт як і раніше приносить дохід в сегменті спеціалізованої кави, так як вважається однією з ключових складових найбільш продаваних японських консервів кави.

Федерація повідомила, що експорт кави Колумбії в 1960 році становив 41 000 мішків по 60 кг, і що за останнє десятиліття вони становлять мільйон мішків кави на рік, будучи одним з найвідоміших продуктів, які цінують японські споживачі.

Колумбійськакава прибула до Туреччини та Катару

En la imagen, la primera tienda de Juan Valdez en Estambul, Turquía. Foto: Cancillería de Colombia

Серед інших новин про колумбійську каву Національна федерація виробників кави також підтвердила останніми днями, що Хуан Вальдес офіційно відкрив два магазини в Туреччині та Катарі після «наполегливої роботи та з чіткою метою продовжувати розширювати бренд на міжнародному рівні».

Магазини, розташовані в Стамбулі та Досі відповідно, за даними союзу виробників кави, мають підтримку колумбійських барикультуристів , які не тільки були частиною процесу відкриття закладів, але й будуть відповідати за увагу клієнтів, як було відомо W Radio.

«Робота на цих ринках - це матеріалізація зусиль бренду та велика командна робота з нашими франчайзі Honest Holding в Туреччині та холдингом Алі Бін Алі в Катарі. Так само досягнення цієї віхи є величезною гордістю для Хуана Вальдеса та Колумбії, оскільки це дозволяє нам продовжувати робити кавовий досвід та традиції нашої країни видимими в різних культурах у всьому світі», - сказав міжнародний віце-президент Хуана Вальдеса Себастьян Месіятим же ЗМІ розетка.

З відкриттям цих двох магазинів в Туреччині та Катарі гільдія виробників кави сподівається, що присутність бренду колумбійських виробників кави буде посилена на всьому Близькому Сході.





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