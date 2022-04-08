«Муссоліні та Гітлер добре перевозили мільйони до смерті в таборах смерті», тупий коментар Джо-Марі Берт з Університету Джорджа Мейсона

Начальник кабінету уряду Педро Кастільо Анібал Торреспідняв хвилю відступу згадати Адольфа Гітлера як зразок для наслідування в програмі будівництва шосе в нацистській Німеччині.
«Я надаю вам приклад: Італія та Німеччина були такими, як ми. Але одного разу Адольф Гітлер відвідує північну Італію, і [Беніто] Муссоліні показує йому шосе, побудоване від Мілана до Брешії», - сказав Торрес.
«Гітлер побачив це, він поїхав до своєї країни і наповнив її автострадами та аеропортами і зробив Німеччину першою економічною державою у світі», - додав Торрес під час децентралізованої ради міністрів у четвер у місті Хуанкайо, до якого пізніше приєднався Кастільо.
Професор латиноамериканських досліджень в Університеті Джорджа Мейсона доктор Джо-Марі Бертвиступив, приєднавшись до абсолютної відмови політиків, істориків та загального населення.
«І саме тоді, коли ви думали, що в Перу не може стати більш сюрреалістичним, прем'єр-міністр посилається на Муссоліні та Гітлера як моделі розвитку інфраструктури. Вони особливо добре будували поїзди, які перевозили мільйони до смерті в таборах смерті», - сказав він у Twitter.
Німецькі та ізраїльські посольства в Лімі також висловилися і відкинули претензії Торреса, якому довелося вийти на вулицю і вибачитися години потому.
«Гітлер був фашистським і геноцидним диктатором, в ім'я якого з Німеччини велася найгірша війна всіх часів і був скоєний геноцид в 6 мільйонів євреїв. Зіткнувшись з цим сценарієм, Гітлер не є відповідним посиланням як приклад будь-якого виду», - сказала німецька леґація на своїй сторінці у Facebook.
У ізраїльському посольстві заявили, що режими Муссоліні і Гітлера не є прикладом процвітання або прогресу.
«Ми шкодуємо, що перуанський політичний дискурс включає такі посилання, як Гітлер і Муссоліні як приклад процвітання. Режими смерті та терору не можуть бути ознакою прогресу», - поділився він у своєму акаунті в Twitter.
Через кілька годин, на закритті сесії кабінету і в присутності Кастільо, Торрес знову вибачився: «Послу Ізраїлю, якщо я його образив, я прошу вибачення і ми будемо говорити особисто».
«Якби ми дали як приклад прогресу Німеччини на дорогах зв'язку, це реальний факт. Це не означає, що Адольф Гітлер не вважається великим злочинцем», - додав він.
Газети, такі як The Guardian і The Washington Post , також тиражували ці жалюгідні заяви
«Похвала прем'єр-міністра Перу Гітлера викликає хвилю протестів», - повідомляє The Guardian на своєму веб-сайті. Зі свого боку, The Washington Post заявляє на своєму порталі «Прем'єр-міністр Перу цитує Гітлера як модель, викликає обурення».
Глава Перуанського конгресу Марія дель Кармен Альваз обуренням твітувала, що «те, що сказав прем'єр-міністр Анібал Торрес, похваливши геноцидального Гітлера, образило тисячі перуанців».
«Ганьба, яку прем'єр-міністр Анібал Торрес наводить як приклад фашистського та геноциду, такого як Гітлер, ми тепер розуміємо, звідки беруться помилкові заходи [уряду], такі як невдалий денний «комендантську годину», декрет у Лімі у вівторок», - сказав правлячий законодавець Алекс Флорес в тій же соціальній мережі.
«Ми б віддали перевагу йому, якби це не стосувалася заслуг Гітлера. Це дурниця, яка ображає шість мільйонів жертв єврейського геноциду», - сказав ранковий ведучий РПП каналу і радіостанції Фернандо Карвалло.
Це не перший раз за два місяці на посаді, коли Торрес, 79-річний адвокат, згадує Гітлера, оскільки в березні він порівняв ув'язненого колишнього президента Альберто Фузіморі з нацистським начальником, заявивши, що «ніхто не судять за його добрі справи, його судять за погані вчинки».
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