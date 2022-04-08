«Муссоліні та Гітлер добре перевозили мільйони до смерті в таборах смерті», тупий коментар Джо-Марі Берт з Університету Джорджа Мейсона

Начальник кабінету уряду Педро Кастільо Анібал Торреспідняв хвилю відступу згадати Адольфа Гітлера як зразок для наслідування в програмі будівництва шосе в нацистській Німеччині.

«Я надаю вам приклад: Італія та Німеччина були такими, як ми. Але одного разу Адольф Гітлер відвідує північну Італію, і [Беніто] Муссоліні показує йому шосе, побудоване від Мілана до Брешії», - сказав Торрес.

«Гітлер побачив це, він поїхав до своєї країни і наповнив її автострадами та аеропортами і зробив Німеччину першою економічною державою у світі», - додав Торрес під час децентралізованої ради міністрів у четвер у місті Хуанкайо, до якого пізніше приєднався Кастільо.

Суперечлива промова Анібала Торреса в Уанкайо | ВІДЕО: Канал N

Професор латиноамериканських досліджень в Університеті Джорджа Мейсона доктор Джо-Марі Бертвиступив, приєднавшись до абсолютної відмови політиків, істориків та загального населення.

«І саме тоді, коли ви думали, що в Перу не може стати більш сюрреалістичним, прем'єр-міністр посилається на Муссоліні та Гітлера як моделі розвитку інфраструктури. Вони особливо добре будували поїзди, які перевозили мільйони до смерті в таборах смерті», - сказав він у Twitter.

Tuit de Jo-Marie Burt, profesora de estudios latinoamericanos de la George Mason University

Німецькі та ізраїльські посольства в Лімі також висловилися і відкинули претензії Торреса, якому довелося вийти на вулицю і вибачитися години потому.

«Гітлер був фашистським і геноцидним диктатором, в ім'я якого з Німеччини велася найгірша війна всіх часів і був скоєний геноцид в 6 мільйонів євреїв. Зіткнувшись з цим сценарієм, Гітлер не є відповідним посиланням як приклад будь-якого виду», - сказала німецька леґація на своїй сторінці у Facebook.

У ізраїльському посольстві заявили, що режими Муссоліні і Гітлера не є прикладом процвітання або прогресу.

«Ми шкодуємо, що перуанський політичний дискурс включає такі посилання, як Гітлер і Муссоліні як приклад процвітання. Режими смерті та терору не можуть бути ознакою прогресу», - поділився він у своєму акаунті в Twitter.

Через кілька годин, на закритті сесії кабінету і в присутності Кастільо, Торрес знову вибачився: «Послу Ізраїлю, якщо я його образив, я прошу вибачення і ми будемо говорити особисто».

«Якби ми дали як приклад прогресу Німеччини на дорогах зв'язку, це реальний факт. Це не означає, що Адольф Гітлер не вважається великим злочинцем», - додав він.

Газети, такі як The Guardian і The Washington Post , також тиражували ці жалюгідні заяви

«Похвала прем'єр-міністра Перу Гітлера викликає хвилю протестів», - повідомляє The Guardian на своєму веб-сайті. Зі свого боку, The Washington Post заявляє на своєму порталі «Прем'єр-міністр Перу цитує Гітлера як модель, викликає обурення».

The Washington Post se pronuncia sobre declaraciones de Aníbal Torres

Informe de The Guardian por declaraciones de Aníbal Torres

Глава Перуанського конгресу Марія дель Кармен Альваз обуренням твітувала, що «те, що сказав прем'єр-міністр Анібал Торрес, похваливши геноцидального Гітлера, образило тисячі перуанців».

«Ганьба, яку прем'єр-міністр Анібал Торрес наводить як приклад фашистського та геноциду, такого як Гітлер, ми тепер розуміємо, звідки беруться помилкові заходи [уряду], такі як невдалий денний «комендантську годину», декрет у Лімі у вівторок», - сказав правлячий законодавець Алекс Флорес в тій же соціальній мережі.

«Ми б віддали перевагу йому, якби це не стосувалася заслуг Гітлера. Це дурниця, яка ображає шість мільйонів жертв єврейського геноциду», - сказав ранковий ведучий РПП каналу і радіостанції Фернандо Карвалло.

Це не перший раз за два місяці на посаді, коли Торрес, 79-річний адвокат, згадує Гітлера, оскільки в березні він порівняв ув'язненого колишнього президента Альберто Фузіморі з нацистським начальником, заявивши, що «ніхто не судять за його добрі справи, його судять за погані вчинки».

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