Депутат Морени Марісол Гарсія образив законодавців PAN

Депутат Морени Марісол Гарсія Сегура, відома як Марісол Гасе, вкотрезнялася в скандалі, образивши опозиційних законодавців Партія національної дії (ПАН) на пленарному засіданні Палати депутатів. Гарсія Сегура видала образу «pendej*s», коли мікрофони в трибуні були на, після того, як його колега Марія дель Росаріо Рейес Сільва попросила Раду директорів компенсувати час, коли сіли законодавці PAN.

Федеральний депутат супроводжував Рейєса Сільву, щоб заснування ініціативи щодо надання допомоги перекладача членам корінних народів, затриманих у випадку флаггрансії. Коли паністи відсвяткували втручання конгресмена Маргарити Завали і повернулися на свої місця, Газе спочатку показав депутатам свої великі пальці, але потім почав сміятися з жінками навколо нього, і саме тоді він видав образу.

En Twitter los usuarios rechazaron esta falta de respeto. (Foto: Facebook/Marisol Gasé)

«Ті, що в синьому», «подивіться на них» - це вирази, які депутати зробили перед відкритим мікрофоном в галереї. «Ми повинні дати гідність дому», - сміється він, а потім «Pendej*s». На те, що пізніше було почуто: «Рейес Сільва просить трохи мовчання та поваги в цьому будинку, щоб депутати могли бути на своїх місцях, щоб ми могли шанобливо відвідувати їхню ініціативу», Карла Юріці Алмазан, нинішній президент Ради директорів.

Однак це не перший раз, коли Марісол Газе брала участь у такому типі скандалу, адже в листопаді минулого року вона показала плакат зі словом » culer*» перредистці Ользі Колючий світло. Цебуло тому, що Еспіноса продемонструвала свою незгоду з тими жінками в Морені, які не схвалюють більше бюджету на гендерні питанняабо висловилися на користь законного переривання вагітності. Те, що зробив Газе, було відхилено сотнями користувачів у Twitter.

Varios de los diputados comentaron a través de sus redes sociales que rechazaban este tipo de conductas. (Marisol Gasé (Foto: Twitter/@rosalia_rangel)

«Я вважаю за краще бути лівою жінкою в PRD, ніж бути вівцею після гусака», - сказав Еспіноса. На що Газе відповів образою, написаною на дошці, яку він підняв, щоб усі присутні могли спостерігати за ним.

Для цього сенатор Кенія Лопес Рабадан прокоментував у Twitter: Одна з актрис @lasreinaschulas є депутатом Брюнетки. Її звуть @marisolgase , і сьогодні вона посилалася так про свого заступника. Ми будемо мати відмінності щодо країни та її рішень. АЛЕ ПОВАГА І НЕНАПАД МІЖ ЖІНКАМИ НЕОБХІДНА, ДЕПУТАТ. Не так», крім прикріплення фотографії Газе з плакатом.

Так само колишній президент Мексиканської Республіки Феліпе Кальдерон Хінохоса написав у своєму Twitter: «Основність, з якою діють депутати Морени, - це не випадкові. Він реагує на поляризацію, посіяну ще з ранкових конференцій. Але щось інше: їхні лідери, як у палаті, так і сам президент Лопес Обрадор міг закликати їх на порядок і перенести їх на повагу. Вони цього не роблять!»

El ex presidente Felipe Calderón rechazó lo cometido por la diputada Gasé. (Foto: Twitter/ @FelipeCalderón)

З іншого боку, сенатор Сітлалі Ернандес Мора прокоментував у твіті: «Реп. Марісол Газе чесна ; ті, хто грабував цю країну і скористався політикою Мочеїв, лякаються її широким використанням мови. Вони завжди будуть лицемірами і двосторонніми. Лякайтеся часів, коли в Будинку були зіпсовані депутати».

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