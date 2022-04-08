Мілліонаріос повинен перемогти La Equidad цієї п'ятниці, якщо він хоче забезпечити місце на наступному етапі колумбійського чемпіонату

З поразкою минулого дня Міллонаріос програв вершину турніру, який зараз належить Атлетико Насьональ після перемоги проти Патріотаса в якості відвідувача. Тим часом La Equidad зрівняв свій попередній матч проти Депортіво Калі з рахунком 0-0. «Блюз» і «Зелена столиця» зустрінуться цієї п'ятниці 8th о 8:00 вечора. Матч, що відповідає 15-й даті Ліги Бетплай 2022 року, відбудеться на стадіоні « Немесіо Камачо Ель Кампін ».
Millonarios не хоче шкодувати про чергове падіння: 2 - 3 завершили свій матч протиАмерики де Калі . За попередні чотири дні його результати були різноманітними: він виграв три матчі і програв згаданий зеленій команді. Зі свого боку, La Equidad в останніх зіграних матчах здобув перемогу і три нічиї.
Останніп'ять разів зустрічалися на турнірі мали всі можливі результати. Господарі накопичили дві перемоги, однакову суму для команди, яка буде виступати в якості відвідувача. Всього за один матч вони фінішували рівномірно на табло.
ФКMillonarios знаходиться на третьому місці і має 29 очок (9 PG - 2 PE - 3 PP), тому виграш забезпечить його участь у фінальному чемпіонаті домашнього бігу. У той час як La Equidad додав 19 одиниць і знаходиться на десятому місці в турнірі (4 PG - 7 PE - 3 PP), тому він починає вичерпати маржу втрат, щоб перейти до наступного раунду турніру.
СпортивнийТоліма-Беркут
День: 09/04
Час: 16:05
Стадіон: Стадіон Мануеля Мурільо Торо
Передача: Win/Win+
СоюзМагдалена-Патріотас Бояка
День: 09/04
Час: 18:10
Стадіон: Стадіон Сьєрра-Невада
Передача: Win/Win+
Калі-Юніор
День: 09/04
Час: 20:15
Стадіон: Стадіон Калі Спорт
Трансмісія: Win+
НезалежнийСанта-Фе
День: 10/04
Час: 15:00
Стадіон: Стадіон Полідепортіво Сур
Трансмісія: Win+
АтлетікоНаціонал-Америка-де-Калі
День: 10/04
Час: 17:30
Стадіон: Стадіон Атанасіо Жирардо
Трансмісія: Win+
Олійно-незалежнийальянс Медельїн
День: 10/04 Час: 19:35
Стадіон: Стадіон Даніель Вілла Сапата
Трансмісія: Win+
Ягуариз Кордови одного з Калдас
День: 11/04
Час: 17:30
Стадіон: Футбольний стадіон Jaraguay de Monteria
Передача: Win/Win+
СпортивнийПасто-Депортіво Перейра
День: 11/04
Час: 19:40
Стадіон: Відомчий стадіон Лібертад
Передача: Win/Win+
АтлетікоБукараманга-Кортулуа
День: 12/04
Час: 19:40
Стадіон: Стадіон Альфонсо Лопес
Передача: Win/Win+
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