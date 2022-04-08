Мілліонаріос повинен перемогти La Equidad цієї п'ятниці, якщо він хоче забезпечити місце на наступному етапі колумбійського чемпіонату

BOGOTÁ. 26 de febrero de 2022. Millonarios enfrentó a Cortuluá en el estadio El Campín, en juego válido por la novena fecha de la Liga BetPlay I-2022. (Cortesía Dimayor)

З поразкою минулого дня Міллонаріос програв вершину турніру, який зараз належить Атлетико Насьональ після перемоги проти Патріотаса в якості відвідувача. Тим часом La Equidad зрівняв свій попередній матч проти Депортіво Калі з рахунком 0-0. «Блюз» і «Зелена столиця» зустрінуться цієї п'ятниці 8th о 8:00 вечора. Матч, що відповідає 15-й даті Ліги Бетплай 2022 року, відбудеться на стадіоні « Немесіо Камачо Ель Кампін ».

Millonarios не хоче шкодувати про чергове падіння: 2 - 3 завершили свій матч протиАмерики де Калі . За попередні чотири дні його результати були різноманітними: він виграв три матчі і програв згаданий зеленій команді. Зі свого боку, La Equidad в останніх зіграних матчах здобув перемогу і три нічиї.

Останніп'ять разів зустрічалися на турнірі мали всі можливі результати. Господарі накопичили дві перемоги, однакову суму для команди, яка буде виступати в якості відвідувача. Всього за один матч вони фінішували рівномірно на табло.

ФКMillonarios знаходиться на третьому місці і має 29 очок (9 PG - 2 PE - 3 PP), тому виграш забезпечить його участь у фінальному чемпіонаті домашнього бігу. У той час як La Equidad додав 19 одиниць і знаходиться на десятому місці в турнірі (4 PG - 7 PE - 3 PP), тому він починає вичерпати маржу втрат, щоб перейти до наступного раунду турніру.

СпортивнийТоліма-Беркут

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Час: 16:05

Стадіон: Стадіон Мануеля Мурільо Торо

Передача: Win/Win+

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Час: 18:10

Стадіон: Стадіон Сьєрра-Невада

Передача: Win/Win+

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Час: 20:15

Стадіон: Стадіон Калі Спорт

Трансмісія: Win+

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Стадіон: Стадіон Полідепортіво Сур

Трансмісія: Win+

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Час: 17:30

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Олійно-незалежнийальянс Медельїн

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АтлетікоБукараманга-Кортулуа

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Передача: Win/Win+

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