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п'ятниця 8 Квітень 2022
Україна

«Мексиканізарон» до Coldplay із смішними вірусними мемами: «Ви можете застосувати зараз»

Учасники британського гурту вже пару тижнів побували в нашій країні для свого світового туру Music Of The Spheres

Newsroom Infobae

8 Квітень 2022

Coldplay, група з Великобританії, якаприїхала до Мексики, щоб запропонувати чудові шоу, вже набагато більше, ніж поп-рок-група, тепер вони стали одним з найбільш опублікованих мемів дня, зробивши їх повністю мексиканськими.

Coldplay провів майже 14 днів з відповідними ночами в Мексиці через їх останній Music Of The Spheres World Tour , який пройшов через три штати Республіки з кінця березня 2022 року і до цих пір.

У Мексиці він розпочався 25 та 26 березня на стадіоні BBVA в Монтерреї, в Нуево-Леоні, який повністю розпроданий. У них, як і у всій екскурсії, їх супроводжувала Карла Моррісон, мексиканська художниця як вступний акт.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día
Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

Дата пішла на стадіоні Акрон в Гвадалахарі 29 березня , а потім вони відкрили три історичні концертина Sol Форум Автодрому Ерманос Родрігес в Мехіко. Вибрані дати були 3, 4, 6 і до 7 квітня 2022 року. Всі локації були продані.

Достеменно невідомо, чи є вони ще в Мексиці, але через два тижні, ймовірно, більше, якщо вони прибули раніше, на мексиканську територію, шанувальники могли припустити, що вони прийняли різні установки, хитрощі чи секрети , які можна побачити лише в цій країні.

Це відразу стало трендом Twitter, в якому члени Coldplay були залучені в повсякденні життєві ситуації в головних столицях країни, в яких химерно пішли вперед.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día
Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

Це були одні з найкращих, і вони навіть додали монтажу в зображення:

Хлопці з Coldplay так довго були в Мексиці, що своїми очками дістали свій будиночок Infonavit.

Ті, хто з Coldplay, були в Мексиці так довго, що вони вже поїхали до Тепіса за відповідною Лікуачелою.

Люди з Coldplay були в Мексиці так довго, що якщо ви скажете їм доброго ранку, вони відповідають вам «вдень, зараз».

Люди з Coldplay були в Мексиці так довго, що вони вже говорять «Ось твій дядько», коли аудіоінженер приїжджає, щоб привітати їх.

Люди з Coldplay були в Мексиці так довго, що вони навіть кажуть «ні спасибі», коли хтось просить у них милостиню.

Coldplayвжемають право на опитування офіцерів у консультаціях.

Ті з Coldplay були в Мексиці так довго, що вони вже замовляють свою кукурудзу з чилі, від якого вона свербить.

Ті, хто з Coldplay тепер можуть балотуватися на депутацію/вони вже можуть голосувати за скасування мандата/вгадати, хто збирається бігти.

Люди з Coldplay були в Мексиці так довго, що вони вже поклали відра, повні цементу, щоб виділити своє місце для паркування, коли вони повертаються з концерту.

Люди з Coldplay були в Мексиці так давно вже мають цю (марку вакцини) на руці.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día
Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

Це був не єдиний мем, в якому вони брали участь. Знову ж таки, ім'я Альфредо Адаме очолило комічні тенденції в Мексиці, оскільки той, хто був кандидатом у федеральному депутаті , знову знявшись у публічній боротьбі. Як і очікувалося, боротьба стала вірусною в соціальних мережах, і всілякі знущання та меми були розв'язані по відношенню до актора.

Одним з останніх, що стало трендом, було відео, створене користувачем, в якому, крім того, що він знаходиться в уповільненому русі та навпаки пострілу бою, це було у супроводі музики Coldplay.

Видання швидко стало вірусним і досягло тисяч реакцій, оскільки поєднало дві поточні теми та зібрало їх, щоб привести до комедійного відео, де ми також можемо детально побачити, як Адаме спіткнулася над стільцями і впала на землю.

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