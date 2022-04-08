«Мексиканізарон» до Coldplay із смішними вірусними мемами: «Ви можете застосувати зараз»

Coldplay, група з Великобританії, якаприїхала до Мексики, щоб запропонувати чудові шоу, вже набагато більше, ніж поп-рок-група, тепер вони стали одним з найбільш опублікованих мемів дня, зробивши їх повністю мексиканськими.

Coldplay провів майже 14 днів з відповідними ночами в Мексиці через їх останній Music Of The Spheres World Tour , який пройшов через три штати Республіки з кінця березня 2022 року і до цих пір.

У Мексиці він розпочався 25 та 26 березня на стадіоні BBVA в Монтерреї, в Нуево-Леоні, який повністю розпроданий. У них, як і у всій екскурсії, їх супроводжувала Карла Моррісон, мексиканська художниця як вступний акт.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

Дата пішла на стадіоні Акрон в Гвадалахарі 29 березня , а потім вони відкрили три історичні концертина Sol Форум Автодрому Ерманос Родрігес в Мехіко. Вибрані дати були 3, 4, 6 і до 7 квітня 2022 року. Всі локації були продані.

Достеменно невідомо, чи є вони ще в Мексиці, але через два тижні, ймовірно, більше, якщо вони прибули раніше, на мексиканську територію, шанувальники могли припустити, що вони прийняли різні установки, хитрощі чи секрети , які можна побачити лише в цій країні.

Це відразу стало трендом Twitter, в якому члени Coldplay були залучені в повсякденні життєві ситуації в головних столицях країни, в яких химерно пішли вперед.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

Це були одні з найкращих, і вони навіть додали монтажу в зображення:

Хлопці з Coldplay так довго були в Мексиці, що своїми очками дістали свій будиночок Infonavit.

Ті, хто з Coldplay, були в Мексиці так довго, що вони вже поїхали до Тепіса за відповідною Лікуачелою.

Люди з Coldplay були в Мексиці так довго, що якщо ви скажете їм доброго ранку, вони відповідають вам «вдень, зараз».

Люди з Coldplay були в Мексиці так довго, що вони вже говорять «Ось твій дядько», коли аудіоінженер приїжджає, щоб привітати їх.

Люди з Coldplay були в Мексиці так довго, що вони навіть кажуть «ні спасибі», коли хтось просить у них милостиню.

Coldplayвжемають право на опитування офіцерів у консультаціях.

Ті з Coldplay були в Мексиці так довго, що вони вже замовляють свою кукурудзу з чилі, від якого вона свербить.

Ті, хто з Coldplay тепер можуть балотуватися на депутацію/вони вже можуть голосувати за скасування мандата/вгадати, хто збирається бігти.

Люди з Coldplay були в Мексиці так довго, що вони вже поклали відра, повні цементу, щоб виділити своє місце для паркування, коли вони повертаються з концерту.

Люди з Coldplay були в Мексиці так давно вже мають цю (марку вакцини) на руці.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

Це був не єдиний мем, в якому вони брали участь. Знову ж таки, ім'я Альфредо Адаме очолило комічні тенденції в Мексиці, оскільки той, хто був кандидатом у федеральному депутаті , знову знявшись у публічній боротьбі. Як і очікувалося, боротьба стала вірусною в соціальних мережах, і всілякі знущання та меми були розв'язані по відношенню до актора.

Одним з останніх, що стало трендом, було відео, створене користувачем, в якому, крім того, що він знаходиться в уповільненому русі та навпаки пострілу бою, це було у супроводі музики Coldplay.

Видання швидко стало вірусним і досягло тисяч реакцій, оскільки поєднало дві поточні теми та зібрало їх, щоб привести до комедійного відео, де ми також можемо детально побачити, як Адаме спіткнулася над стільцями і впала на землю.

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