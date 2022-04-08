Мартін Ліберман відреагував на похвалу Анібала Торреса Адольфа Гітлера: Груба і невіглас!

Глава ПКМ Анібал Торресбере участь у суперечці - до того, що вони просять його від'їзд - великого сектора перуанського громадянства і міжнародного за його коментарі, в яких він похвалив нацистський геноцид Адольфа Гітлера встановлення його як хороший приклад управління будівництвом автомагістралей у Німеччині протягом перших років перебування на посаді, у 1930-х роках.

«Одного разу Адольф Гітлер відвідує північну Італію, і Муссоліні показує йому автостраду, побудовану з Мілана. Гітлер побачив це, він поїхав до своєї країни і наповнив її автострадами, аеропортами і зробив її першою економічною державою у світі», - сказав прем'єр, хоча його версія неточна, оскількиКонрад Аденауер, який був мером Кельна (1917-1933), запропонував будівництво декількох автомагістралей . Події, про які заявив прем'єр, відбулися під час децентралізованої ради міністрів, яка відбулася в Хунінському регіоні.

Хоча пізніше він намагався втягнути і «уточнити», на що він мав на увазі, його заяви вже є частиною широкої критики. Окрім заяв, поданих ізраїльськими та німецькими посольствами, до критики долучився спортивний коментатор. Це Мартін Ліберман, спортивний журналіст з Аргентини, який написав сильні слова проти перуанської прем'єри у своєму офіційному акаунті в Twitter: «Груба і невіглас!» .

Заява журналіста вже стала вірусною на його офіційному рахунку до того, що вона мала більше тисячі лайків, і коментарі, в яких вони підтримують його особисту думку проти заяв Анібала Торреса. Деякі називають це «міжнародним збентеженням».

Martin Liberman responde a Aníbal Torres por comentarios de elogio a Hitler. Captura: Twitter.

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Вчора вранці, в інтерв'ю Blu Radio в Колумбії, адвокат також назвав пресу «переворотом» і передбачив, що ми відвідуємо останні дні уряду Педро Кастільо, хоча глава держави нічого не згадував ні про яку відставку зі своєї посади.

«Ну, все можливо в Перу. Ще раз кажу, що в країні в цьому немає нічого нового. У нас було п'ять президентів і три конгреси за п'ять років. Ми намагаємося подолати, намагаємося вести діалог з іншою стороною, але протилежна сторона лише дивиться на їх інтерес, якими є монополії та олігополії», - розповів він радіостанції.

Це поширювало чутки про те, що він подав свою відставку з посади, новини, які він відмовив на прес-конференції вдень. Однак ще один коментар прем'єра не пішов добре в секторі інтер'єру. Виявляється, Торрес критикував роботу та підготовку Національної поліції Перу, назвавши її «дефіцитною».

«Наша поліція , треба визнати, не існує в достатній кількості . З іншого боку, його підготовка, яку ми також визнаємо, є дефіцитним » , - сказав він. «Я просто наведу один приклад, ЗМІ також бачили тут за кордоном, що сім поліцейських не можуть заарештувати одну людину » , - додав він.

Реакція була швидкою, і чинний Мінінтер Альфонсо Чаваррі відповів на критику Торреса АЕС. Яз цим не згоден. Я не згоден. УПеру є демократія, і всі говорять про те, що думають, і я збираюся сказати вам, що я не згоден з цією позицією, тому що я знаю Національну поліцію на задньому плані. Цеісторична установа з великими професіоналами та чоловіками, установа, яка в той час, коли Перу врятувала його», - сказав він на початку своєї промови.

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