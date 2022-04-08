Lanús займає перше місце в Копа Судамерікані проти митрополітанів де Венесуели

На Олімпійському в Каракасі нерегулярний Ланус намагається підняти голову в дебюті в групі А Кубка Південної Америки. Свій шлях він починає з відвідин митрополитів Венесуели. Арбітр- бразилець Флавіо Де Соуза і телевіза ESPN.

Ель Гранате, який зміг виграти цей турнір у 2013 році та стати фіналістом у 2020 році, не досягає цього зобов'язання в найкращий момент. Він виграв лише в 2 з останніх 15 презентацій і знаходиться на останній позиції Зони 2 Кубка Ліги з лише шістьма одиницями, 9 лідерів Естудіантес, Тигре та Бока.

Місцеві жителі, які погодилися на цю інстанцію після побиття Estudiantes de Mérida 6-0 у глобальному, є одним з головних аніматорів венесуельського турніру, опинившись на третьому місці з 10 одиницями, на три менше, ніж Депортіво Тачіра та чотири від лідера Deportivo La Guaira.

Цей клуб, заснований у 2012 році, стикається зі своєю другою участю в Copa Sudamericana і походить від відповідності 0 до 0 проти Carabobo в місцевому турнірі.

Утворення:

Митрополити: Джанкарло Скьявоне; Джефре Варгас, Андрес Ферро, Стівен Пабон та Нестор Кова; Крістіан Ларотонда та Вальтер Арауджо; Дарвін Гомес, Карлос Соса, Робінсон Флорес; та Марко Бустілло. ДТ: Хосе Марія Морр.

Ланус: Фернандо Монетті; Браян Агірре, Йонатан Кабрал, Матіас Перес та Александро Бернабей; Томас Бельмонте, Максиміліан Гонсалес, Дієго Валері, Ігнасіо Малкорра; Хосе Сенд та Хосе Лопес. DT: Хорхе Альмірон.

Стадіон: Олімпік Каракаса

Суддя: Флавіо Де Соуза (Бразилія)

Гора: 21.30

Телебачення: ESPN

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ