Хосе Сото підтримував Алдейра Родрігеса і зізнався, що «не за два мільйони доларів» він керує Університетом

Хосе Сото, емблема Аліанзи Ліми, виступив в недавньому інтерв'ю після поразки команди «блакитного і білого» в «Копа Лібертадорес». Тепер технічний директор посилався на виступ своєї колишньої команди, підтримував Алдейра Родрігеса за жорсткий фол проти Роберта Рохаса, а також повністю виключив провідного Universitario. «Не на два мільйони», - сказав він.

«Ні, ні. Я б не керував університетом. Це неможливо. Не на два мільйони доларів є речі важливіші за гроші, і для душевного спокою моїх дочок і всієї моєї родини, я б цього не робив», - прокоментував він у розмові з програмою Pitazo Final на Радіо Ovacion.

Крім того, він говорив про жорсткий удар, який «інтимний» нападник вчинив проти парагвайського захисника. «Коли гравець виходить на поле, він збирається грати у футбол, я не думаю, що є гравець, який йде, щоб зруйнувати товариша по команді. Це було більше вегемності і роготи Алдейра, але це було не з наміром порушити його. Це був випадковий крок, я не думаю, що це було з поганими намірами», - сказав він.

Нарешті, він проаналізував і сказав, як бачив поразку виключення. «Альянса дуже добре працює над 3-5-2, який дав йому титул минулого року, і за допомогою цієї системи він забирав простори з річки і був ускладнений хорошою оборонною роботою, яку він зробив. Якщо ви бачите гол, це відбувається з боку, тому що, хоча Річка обробляла м'яч, він не мав чітких шансів забити, і він не прийшов з такою ж небезпекою, як в інших іграх, де він є машиною, і створює сім чи вісім цілей ситуацій».