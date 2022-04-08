Хорхе Монтоя робить mea culpa: «Я перебуваю в конгресі, тому що отримав голосування від людей, які живуть по місту»

ХорхеМонтоя вирішив піти на фронт і вибачитися, після того як він вилив деякі сумнівні вирази про людей, які живуть по місту. Як можна нагадати, конгресмен народного поновлення виступав за захід, накладений президентом Педро Кастільо , декретувати комендантську годину протягом квітня 5, вже яка мала інформацію, що вважалося, що група людей «зійде з пагорбів», щоб грабувати Ліму.

«Захід дуже важкий, дуже різкий, і це було тому, що інформація, яка доступна, якщо вона не дійшла до моїх вух, полягає в тому, що сьогодні вони планували грабувати Ліму, спуститися з пагорбів, щоб грабувати місто не тільки тут, але і в різних частинах країни, але столиця є емблематичним місцем і він повинен бути захищений», - сказав він ЗМІ преси, поза Конгресом Республіки.

«Це не найкращий час дати йому, а також спосіб, яким йому було надано найкраще, але я думаю, що заходи такого характеру або подібні до цього потрібно вживати, щоб контролювати народний переповнення», - додав він.

Враховуючи це, цього четверга він вирішив зняти відео та поділитися ним у своїх соціальних мережах, вибачаючись щодо цих виразів, які піддавалися серйозній критиці.

Конгресмен зробив mea culpa і вийшов вибачитися після нещасних виразів.

«Шановні співвітчизники, 5 квітня я дав кілька нещасних заяв, коли приїхав на конгрес, щоб спробувати повідомити, що збираюся побачити можливі порушення вмісті Ліма, і я згадав, що люди збираються спуститися з пагорбів. Цей вираз було неправильно витлумачено, мій намір не образити нікого. Прошу вибачення за це. Я перебуваю на конгресі, тому що я отримав голос від вас, від людей, які живуть прямо по місту в Сан-Хуан-де-Луріганчо, у Вілья-Марія-дель-Тріунфо в Комасі, в Сан-Мартін-де-Поррес. Яхочу вибачитися перед вами, якщо я змусив вас почувати себе погано щодо моїх виразів »,- сказав він.

«Ми підтримали та просували всі ініціативи, щоб оскаржити та осудити непрезентабельним міністрам, яких призначив цей уряд. Яклава і в особистому плані, ми просуваємо президентську вакансію, оскільки це єдиний вихід з цієї кризи , який породив президент Кастільо. Ми ніколи не відмовимося від нашого принципу, захищаючи демократію і свою батьківщину і відібравши її від радикальних і застарілих екстремімів, які керують нами сьогодні», - додав він.

Перш ніж зробити висновок, він запевнив, що прагне боротися за справедливі причини та захищати тих, хто найбільше потребує.

«Наше зобов'язання є і буде до всіх перуанців. Ми завжди будемо захищати права найбідніших та вразливих, тих, хто законно вимагає негайної присутності держави. Мояборотьба і жертва, оскільки Конгрес присвячений співвітчизникам, які мають найменше і які заслуговують на кращу якість життя , з ними це моя вічна прихильність. Хай живе Перу!» ,закінчився.

МОНТОЯМАЛА РОЗВІДУВАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ З ПНП.

Після підтримки непорушності, поданої президентом Педро Кастільо, законодавець запевнив, що обробляв інформацію Національної поліції Перу (PNP) про мародерство та насильницькі дії щосталося в місті.

«Якщо у них є всі люди, що гуляють по місту, невинні люди потрапляють як заставний збиток, і цього потрібно уникати. Цірішення ніколи не можна оцінити, хороші вони чи погані, поки вони не закінчаться. Коливони закінчаться, можна проаналізувати, добре це чи погано, тим часом доводиться намагатися зрозуміти ситуацію, через яку переживає країна. Тільки тому, що зараз вони не лопнули магазин перед нами, це не означає, що вони не зробили цього за блоком, а інші сусіди постраждали від цього питання», - сказав він.

Конгресмен заявив, що має інформацію від поліції про те, що Ліму планують розграбувати сьогодні | ВІДЕО: Twitter

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