Джо Байден заявив, що Росія вчинила «жахливе звірство» в Краматорську

U.S. President Joe Biden addresses the North America’s Building Trades Unions (NABTU) Legislative Conference in Washington, U.S., Aprl 6, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Джо Байден звинуватив Росію в тому, що вона вчинила « жахливе звірство » після Щонайменше 50 осіб, у тому числі п'ятеро дітей, загинули в п'ятницю під час бомбардування залізничного вокзалу в східному українському місті Краматорськ.

« Напад на українську станцію - це жахливе нове звірство, скоєне Росією, що зачіпає мирних жителів, які намагалися вибратися і вбезпеці », - заявив президент у Twitter.

Сьогодні в результаті нападу на залізничну станцію в місті Краматорськ, підконтрольний українській армії Донбасу та за участю майже 4 тисяч мирних жителів, які хотіли втекти з області, загинуло щонайменше 50 осіб та поранено 87 осіб, внаслідок різанини, яку Київ приписує російським силам.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленкозазначив, що серед загиблих п'ятеро дітей.

Доцих пір до лікарень переведено 98 осіб, з яких 16 - діти, 46 жінок і 36 чоловіків. Дванадцять з цих громадян померли в лікарні і 38 на вокзалі, сказав він.

За даними Управління Генерального прокурора України, на момент ракетного впливу «евакуювалося населення, на станції перебувало майже 4 тисячі мирних жителів, переважно жінки та діти».

Згідно з фотографіями та відеоматеріалами, опублікованими місцевою владою та державною залізничною транспортною компанією «Укрзалізниця », перед станцією та біля майданчика серед плям крові, валіз, рюкзаків, опудал тварин та кошиків для покупок.

«Негуманні росіяни не відмовляються від своїх методів. Не маючи сил і мужності зіткнутися з нами на полі бою, вони цинічно винищують мирних жителів», - сказав президент України Володимир Зеленський у Facebook.

«Саме так Росія прийшла на захист Донбасу, свого способу розуміння захисту російськомовного населення», - сказав він також у парламенті Фінляндії.

Напад стався так само, як місцева влада закликала жителів регіону якомога швидше покинути схід країни, в умовах остаточного російського наступу, який, на думку Києва, відбудеться через кілька днів по всьому Донбасу.

Cuerpos en las calles tras el ataque en Kramatorsk (Hervé BAR / AFP) AFP

Юнісефсьогодні постачав в Краматорськ медичне обладнання та продукти екстреної допомоги, щоб відреагувати на «швидке погіршення» ситуації в східних регіонах країни. Коли напад стався, команда ледве знаходилася в кілометрі від залізничного вокзалу.

Краматорськє головною військовою базою української армії в області і ключовим разом з містом Ізюм (Харків), яким він вже контролює, і Слов'янськ, в російській стратегії захоплення всього Донбасу.

Саме уздовж цієї осі, яка починається в обложеному Харкові, російські війська хочуть просунутися на південь і огорнути українські війська на північ від Донецька.

«Російські нацисти обстріляли ракетами «Точка-У» по залізничному вокзалі Краматорська, звідки евакуаційні поїзди організовують жителів регіону в більш безпечні місця в Україні», - сказав Кириленко.

«Для них життя людей - це лише торг і інструмент для досягнення своїх цинічних цілей», - сказав він.

За словами президента української державної залізничної транспортної компанії «Укрзалізниця» Олександра Камишина, на станцію потрапили саме дві ракети.

Одна з передбачуваних ракет, що використовувалася під час різанини, була написана з одного боку «za detéi» (дітьми), згідно з фотографією, опублікованою Камишиним у Telegram.

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