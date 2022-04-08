«Це піде на смітник»: Сантьяго Кріл обрушився проти електричного закону AMLO

Депутат Партії національної дії (PAN) Сантьяго Кріл Мірандавиступив проти рішення міністрів Верховного суду (SCJN) після того, як вони визнали Закон про електроенергетичну промисловістьконституційним.

Це рішення було прийнято після того, як вони зазначили, що це неконституційний проект, оскільки він порушив міжнародні договори.

Однак у другій половині дня цього четверга, 7 квітня, після обговорення одинадцятьма міністрами Верховного Суду, голоси не були досягнуті, щоб визнати його неконституційним, оскільки лише 7 голосів було віддано, і для здійснення неконституційності знадобилося ще один.

Інші чотири, Лоретта Ортіс, Жасмин Есківель, Альфредо Гутьєррес Ортіс Мената головуючий міністр Артуро Залдіварпроголосували за БРЕХНЮ.

Faltó un voto para que la Ley de Industria Eléctrica fuera declarada inconstitucional (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM) Fotografía Cortesía

Після цього рішення та повідомлень, що вітають рішення SCJN кількох чиновників, паніст Сантьяго Кріль скасував проти цього, оскільки було прокоментовано, що його конституційність затверджена.

«Електричний закон @lopezobrador_ не був затверджений як конституційний. Навпаки, більшість міністрів проголосували за свою неконституційність», - написав віце-президент Палати депутатів.

Він додав, що врешті-решт «це будуть окружні судді та колегіальні суди, а врешті-решт знову SCJN вирішить свою очевидну неконституційність».

Нарешті, він додав, що вони повинні продовжувати «разом боротися за Мексику. Цього найближчого вівторка AMLO зазнає нової поразки, коли її конституційна реформа не буде затверджена, а електрична схема піде до сміттєвого кошика», - сказала паніста.

Таким же чином паністка Маргарита Завала похитнула главу уряду Клавдію Шейнбаум у соціальних мережах, коли запевнила, що SCJN оголосила ЛІГ конституційною.

Колишня перша леді стверджувала, що насправді «не розуміла, за що проголосували », і каталогізувала Акт AMLO як справа нісенітниці і згадала, що вона насправді не була проголосована за її конституційність, яка в будь-якому випадку «більшість говорила, була неконституційною. Запитайте 4 міністрів, представлених».

Con la LIE, la CFE tendrá mayor control en la producción de energía en el país (REUTERS/Daniel Becerril) REUTERS

Слід зазначити, що ПАН був одним з головних недоброзичливців ЛІГ та енергетичної реформи Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO), оскільки вони вказали, що в обох випадках спостерігається велика невдачу в енергетиці, оскільки вони не роблять стрибка до інвестицій у відновлювані джерела енергії.

Так само наприкінці березня комітет синьо-білої партії провів зустріч з послом США Кеном Салазаром, щоб обговорити питання безпеки, а також економічні питання.

Цю делегацію очолював національний президент ПАН Марко Кортес, який неодноразово виступав проти електроенергії Реформа. Крім того, Кен Салазар видав лист, який висловив стурбованість схваленням ЛІ.

Так само Мексиканський інститут конкурентоспроможності AC (Imco) засудив рішення закону, який приносить користь федеральному Комісія з електроенергії (CFE) з виробництва енергії, оскільки це матиме негативний вплив на країну, не заохочуючи іноземні інвестиції.

Інститут також запевнив, що «основними невдахами реформи є заводи з відновлюваної та чистої енергетики».

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