Вторгнення в Росію LIVE: ВООЗ підтвердила близько ста атак на інфраструктуру охорони здоров'я в Україні

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A body of the civilian lies near destroyed houses in Borodyanka, amid Russia's invasion on Ukraine, in Kyiv region, Ukraine, April 5, 2022. REUTERS/Gleb Garanich

Місто Бородянка приєднується до списку регіонів, де російські війська спричинили різанину мирного населення, намагаючись вторгнутися на територію України. Президент Зеленський заявив, що те, що сталося в регіоні, «набагато жахливіше», ніж ситуація, виявлена в сусідньому місті Бучі.

Київ також засудив кремлівських солдатів, які блокують поїзди, які евакуюють населення східної України, район, в якому, як вважають, зосереджена сила нападів у найближчі дні.

Майжечерез 50 днів після початку терактів Росія визнала, що зазнала «значних жертв» серед своїх військовослужбовців, розміщених в Україні , і запевнила, що продовжить «відстоювати свої інтереси» після відсторонення від Ради ООН з прав людини, у заявах Прес-секретар Кремля.

Поки міжнародне співтовариство впроваджує нові санкції проти Росії за агресії проти України.

Осьхвилина за хвилиною російського вторгнення в Україну (Україна час, GMT +3):

п'ятниця, 8 квітень

5:00: З завалів двох будинків в українському місті Бородянка було вилучено щонайменше 26 тіл . Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова у своєму офіційному профілі у Facebook.

«Тільки з-під завалів двох бомбардували багатоквартирних будинків, було відновлено 26 тіл. Противникпідступно завдав авіаударів по житловій інфраструктурі вночі, коли вдома була максимальна кількість людей», - сказав він, відвідавши місто.

У зв'язку з цим він запевнив, що «метою було виключно цивільне населення». «Тут немає жодної військової установки», - сказав він, додавши, що «докази російських військових злочинів» є «в усі часи» в місті через залишки касетних бомб, ракет і ракетних установок.

4:15: США випустили санкції проти найбільшого у світі виробника алмазів Alrosaта суднобудівної, ремонтно-технічної компанії United Shipbuilding Corporation (USC) у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

«Ці дії, вжиті з Держдепом і в координації з нашими союзниками і партнерами, відображають наші постійні зусилля щодо обмеження доступу Кремля до активів, ресурсів і секторів економіки, які мають важливе значення для постачання та фінансування брутальності Путіна», - сказав заступник міністра казначейства з питань Тероризм і фінансова розвідка, Брайан Нельсон.

3:35: Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, щофедеральна влада Німеччини в цьому році виділить 2 млрд євро на проживання та інтеграцію українських біженців, які отримують притулок в країні.

Після кількох годин німецька влада погодилася, що українські біженці отримають основні пільги з безпеки з червня. Такимчином, федеральні штати отримають суму в 2 мільярди євро цього року, йдеться в заяві виконавчої влади Німеччини, як повідомляє газета «Sueddeutsche Zeitung».

З погоджених 2 мільярдів євро 500 мільйонів покликані стати своєрідним авансом для Лендера з метою забезпечення базової безпеки біженців з України. Ще 500 мільйонів будуть підтримувати муніципалітети з витратами на проживання.

3:00: Прем'єр-міністр України Денис Шмігалзаявив про готовність України отримати частину російських активів, захоплених західними державами , щоб полегшити процес відновлення країни.

Шмігал повідомив, що влада просуває Фонд реконструкції України і що в цих рамках вже ведеться «активна робота», повідомляє агентство « Укрінформ ».

Глава Уряду визнав, що єдиної процедури виконання цієї передачі російських активів не існує, тому робота буде проводитися індивідуально з кожною країною.

«Ми хочемо отримати частину цих коштів протягом наступних шести місяців, щоб швидко розпочати відновлення нашої країни», - сказав Шмігал, який також закликав міжнародне співтовариство продовжувати захоплення активів.

Як нагадав Міністерство фінансів США у своїй заяві, Alrosa, компанія, яка відповідає за 90 відсотків потужностей видобутку алмазів Росії, також була санкціонована Канадою, Великобританією, Новою Зеландією та Багами.

2.20: Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої та безпекової політикиХосеп Боррелл назвав сьогоднішню атаку російського журналіста Дмитра Муратова, лауреата Нобелівської премії миру 2021 року, який невідомий у Москві кинув фарбу в обличчя, коли він збирався сісти на потяг.

«Це абсолютно неприйнятно і чергова атака на безпеку журналістів і свободу ЗМІ в Росії», - заявив Боррелл в своєму офіційному акаунті в Twitter.

Parte de los destrozos causados por las tropas rusas en Izyum

2.00: Президент Франції Еммануель Макрон засудив «цинізм в кінці кожної дискусії» з Володимиром Путіним і заявив, що Володимир Путінявно відкинув гуманітарну операцію в Маріуполі , на південному сході України.

«Ця роль діалогу з російським президентом невдячна, я годинами сперечаюся. Цинізмзнаходиться в кінці кожної дискусії, задоволення ніколи не буває... Але це мій обов'язок», - відповів він на сесії з читачами французької газети Le Parisien.

1.45: Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що змогла підтвердити близько100 атак на інфраструктуру охорони здоров'я в Україні та закликала до гуманітарного доступу до обложеного міста Маріуполь.

«Поки що ВООЗ перевірила 103 інциденти нападів на медичні служби, 73 людини загинули та 51 поранений, включаючи медичний персонал та пацієнтів», - заявив на прес-конференції керівник організації Тедрос Адханом Гебрейесус.

1.19: «Я аплодую сьогоднішньому переважному голосуванню в Генеральній Асамблеї ООН за вигнання Росії з прав людини»,- заявив Джо Байден узаяві, опублікованій Білим домом. «Це значний крок міжнародного співтовариства, який ще більше демонструє, як війна Путіна перетворила Росію на міжнародну парю».

«Росія вчиняє серйозні та системні порушення прав людини. Російські війська скоюють військові злочини. Росіяне має місця в Раді з прав людини», - додав він. «Ознаки того, що люди зґвалтували, катували, стратили, в деяких випадках із оскверненими тілами, є обурення для нашого спільного людства. БрехняРосії не може конкурувати з незаперечними доказами того, що відбувається в Україні».

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