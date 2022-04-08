INE наказав видалити плями з PAN і MC для наклепницьких виразів в Тамауліпасі та Агуаскальєнтесі

Leticia Gonzalez, selected as a polling station officer by the National Electoral Institute (INE) receives voting materials ahead of the mid-term elections on June 6, in Juarez, on the outskirts of Monterrey, Mexico June 3, 2021. REUTERS/Daniel Becerril

Відповідно до постанови Виборчого трибуналу Судової влади Федерації (TEPJF), Національний виборчий інститут (INE) видав запобіжні заходи щодо відкликання двох рекламних заходів: один з Руху громадян (MC) та інший від Партії національної дії (PAN).

Згідно із заявою автономного органу, в обох випадках рекламні будуть вилучені, оскільки вони містять такі наклепні правопорушення, тоді як в одному з них це було за звинувачення у злочині чи неправдивому діянні .

У першому випадку PAN засудив MC за наклеп, що виникає в результаті поширення рекламної акції під назвою Contraste Агуаскальєнтес, у своїй версії для радіо та телебачення, на шкоду синьому та білому кандидату на губернаторство суб'єкта Марії Терези Хіменес.

Ця скарга була проаналізована Комісією з скарг та скаргINE, яка визначила, що вона є неприпустимою. Однак Вища палата TEPJF відкликала угоду про недоцільність, стверджуючи, що «існує ризик, що виходить за рамки більшого порушення права або істотного принципу у виборчих питаннях».

La panista Teresa Jiménez busca gobernar el estado (Foto: Twitter@TereJimenezE)

Це «повинно бути захищено, щоб уникнути заяв, які можуть негативно вплинути на вільне та інформоване голосування», оскільки оголошення включало таку фразу: «Якщо саме так вона вкрала як мера, уявіть себе губернатором», що попередньо становитьзвинувачення у злочині чи неправдивому діянні проти кандидата в ПАН.

Тому MC повинен зняти цю акційну рекламу протягом 12 годин і замінити його загальним матеріалом. Тим часом INE зробить відповідну дію, повідомивши концесіонерів, які не поширюють рекламну акцію через Управління Виконавчої дирекції прерогативів та політичних партій.

З іншого боку, в штаті Тамауліпас ПАН було наказано зняти рекламну рекламу, цього разу за те, що він містить наклепницькі вирази проти кількох чиновників, що належать до партії Movimiento Regeneración Nacional(Морена).

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto está presidida por la consejera Claudia Zavala (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM,) Isaac Esquivel | Isaac Esquivel

Цю скаргу подав депутат Морени Еразмо Гонсалес Робледоза нібито наклеп у промо CAM TAM S1 та CAM TAM S2, в яких зазначається, що депутат та інші партійні персонажі пов'язані з торгівлею наркотиками та є частиною організованої злочинності.

Серед фраз: «вони є частиною організованої злочинності» або «Їм платили за свою політичну кар'єру, використовували свої приватні літаки, розкішні броньовані фургони тощо».

Члени Комісії визначили, що запитувані запобіжні заходи повинні бути надані, оскільки вищезгадані фрази не знаходять висвітлення у свободі вираження поглядів та праві на інформацію, оскільки «вони можуть становити звинувачення у злочині чи неправдивому діянні проти» депутата» без мінімальної правдивості щодо фактів, які дозволили б підтримати ці претензії».

Тому PAN було наказано замінити рекламний на загальний або резервний матеріал для вмісту CAM TAM S1 у своїй телевізійній версії, тоді як Комісія визначила, що в CAM TAM S2 він містив критичні висловлювання думки сторони мовлення щодо способу Морени Уряди склалися в регіоні.

Тому в другій рекламній акції явно не було помічено підстав неправдивих фактів або злочинів конкретній особі.

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