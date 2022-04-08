У Медельїні вони захопили підозрюваних вбивць двох людей із спільноти ЛГБТІК+

Влада в Медельїні напоготові, оскільки до цих пір цього року шість людей з ЛГБТІК+спільноти загинули в місті за дивних обставин, що змусить його думати, чи може це бути покровителем. За даними Генеральної прокуратури, кілька органів були знайдені прив'язаною рукою і ногою, з механічною асфіксією і ознаками насильства.

На сьогоднішній день були підтверджені вбивства Хуана Данила Бедоя Романа, Сахміра Хав'єра Гонсалеса Сармєнто, Хуана Девіда Лопеса Альцата, Освальдо Адольфо Ботеро Гіральдо, Ернан Мачіас Лопес та Густаво Альберто Аранго Ярамілло.

У більшості випадків жертв викликали через цифрові платформи для зустрічі з людьми і, згідно з першими розслідуваннями, домовитися про випадкові сексуальні зустрічі. МерМедельїна Даніель Куінтеро заявив, що платформа «Grindr» стане однією із заявок, втручених, щоб знайти підказки до цих злочинів.

У другій половині дня цього четверга, 7 квітня, слідчий орган підтвердив захоплення двох передбачуваних винуватців вбивств Освальдо Адольфо Ботеро та Густаво Альберто Аранго, які сталися в окремих подіях у січні та лютому цього року.

БотероГіральдо, 45 років, був знайдений млявим всередині квартири в районі Ла-Кастеллана 11 січня, а Аранго Джарамілло, 52 роки, був знайдений мертвим у готельному номері в центрі міста 1 лютого.

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Владапоки не оприлюднила деталі цих захоплень. За даними секційної прокуратури Медельїна, були створені спільні робочі столи з судовою поліцією CTI та поліцією SIJIN Національної поліції, щоб прискорити слідчі процеси кожного з цих випадків.

Генеральний прокурор нації Франциско Барбоса Дельгадо підкреслив, що «команда за координацією заступника прокурора просувається в лінії розслідування, яка розглядає аналіз справ в цілому. Врезультаті секційне управління Медельїна сформувало спеціальну оперативну групу, яку підтримуватимуть прокурори, які мають досвід у цьому виді злочинів та артикуляції роботи з центральним рівнем прокуратури», — зазначив чиновник.

У зв'язку з цим «факти досліджуються з урахуванням сексуальної орієнтації потерпілих і прагнуть визначити, чи було це пов'язано з настанням подій, невиключаючи інших можливих мотивів», - йдеться у заяві Генеральної прокуратури.

Для уточнення цих фактів місцева влада запропонувала винагороду до 80 мільйонів песо за інформацію, що призводить до захоплення відповідальних. Таким же чином вони запросили членів цієї спільноти повідомити про будь-яку подію, яка може загрожувати їхньому життю чи фізичній цілісності.

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«Ми повторюємо запрошення прийти та скористатися соціальною лінією надзвичайних ситуацій Medellín 123, Módulo Diverso, щоб повідомити про будь-які дії чи ситуації, які загрожують або загрожують життю, цілісності та безпеці населення ЛГБТІК+, а також лінії, створені Національною поліцією для поширення інформації пов'язані з вбивствами цих громадян», - підкреслили вони.

У період з 2020 по 2021 роки в Колумбії загинули 98 ЛГБТІК+людей , про це повідомляє Офіс омбудсмана. Більшість цих актів насильства були зафіксовані у департаментах Колумбійських Карибських островів, з 28 випадками, а потім Антіокія, з 15, Валле-дель-Каука, з 8, Кавовий регіон, з 7, а в інших районах країни загалом 19 випадків.

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