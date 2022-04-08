«Я зробив все, що в моїх силах»: Лало Іспанія не отримала дзвінка на біосерію Чеспіріто

Після більш ніж року прояви свого ентузіазму брати участь у оголошених біосеріях Роберто Гомес Боланьоса, якого зіграв згаданий Чеспіріто, Лало Іспанія не втрачає надії вважатися зіркою в проекті під керівництвом сина покійного актора.

І це те, що, незважаючи на те, що в останні місяці актор з Весіноса вже виконував характеристики персонажів Чеспіріто, які слід розглядати на кастингу, це дата, коли гістріон не отримав дзвінка від постановки Роберто Гомес Фернандес.

Під час недавньої зустрічі з пресою актор, який дарує життя Маргара Франциска, сказав, що вони не контактували з режисерами біосерій, але це може бути пов'язано із затримкою виробництва.

«Пізніше, тоді я більше не знаю. Я розумію, чула чутка, що серіал йде до наступного року, тому не знаю, я вже зробив все, що було в моїх силах, якщо моя черга, то це круто, а якщо ні, то багато роботи», - сказав він.



